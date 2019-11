Este video me hizo llorar. Qué grandes son las mujeres chilenas. pic.twitter.com/6y5F0PoKR6

"El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer.

Y nuestro castigo

es la violencia que no ves

Es feminicidio

Inmunidad para mi asesino

Es la desaparición

Es la violación

Y la culpa no era mía

Ni dónde estaba

Ni cómo vestía

Y la culpa no era mía

Ni dónde estaba

Ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Los jueces.

El Estado.

El presidente."