Pelosi anuncia el 'impeachment' contra Trump: "Los hechos son incontestables"

Publicada el 05/12/2019 a las 16:02 Actualizada el 05/12/2019 a las 16:19

Las presiones al Gobierno de Ucrania

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,, ha anunciado este jueves que la Cámara Baja activará el proceso de destitución parlamentaria (impeachment) contra el presidente del país, Donald Trump, por sus presiones a Ucrania para investigar al hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden. ". El presidente abusó de su poder para sus propios beneficios políticos personales a expensas de nuestra propia seguridad nacional al paralizar la ayuda militar y una reunión crucial en el Despacho Oval a cambio del anuncio de una investigación", ha afirmado Pelosi, en una declaración solemne desde el Capitolio que recoge Europa Press."Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra República", ha advertido la dirigente demócrata., ha proclamado.Por su parte,ha reclamado a los congresistas demócratas que-donde tienen mayoría- para dar paso a un "juicio justo" en el Senado, de mayoría republicana y donde espera que declaren el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, entre otros. "Los demócratas que no hacen nada tuvieron ayer un día históricamente malo. No tienen caso de impeachment y están humillando a nuestro país pero nada les importa. Se han vuelto locos", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en un mensaje en Twitter minutos antes del anuncio de Pelosi.Trump ha dicho que en la Cámara Alta declararán en el juicio político el exvicepresidente de Estados Unidos, su hijo, la presidenta de la Cámara de Representantes,, y el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja,. "Tendremos a Schiff, los Biden, Pelosi y a muchos más testificando y revelaremos por primera vez lo corrupto que es realmente el sistema", ha señalado. "Fui elegido para 'Limpiar la ciénaga' y eso es lo que estoy haciendo", ha añadido.Por su parte, laha salido en defensa de Trump asegurando que "Pelosi y los demócratas deberían estar avergonzados". En un mensaje en Twitter de la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha destacado que "el presidente Trump no ha hecho nada más que liderar el país, lo cual ha resultado en un boom económico, más trabajos y unas Fuerzas Armadas mas fuertes, por mencionar solo algunos de sus grandes logros", ha destacado. Además, ha reiterado que la Casa Blanca intentará queEl impeachment se resolverá en la Cámara de Representantes con una votación a favor o en contra de la destitución del presidente del país por los cargos que presente la Comisión Judicial. Posteriormente,, controlado por una mayoría republicana, donde se celebrará un juicio político en el que Trump confía en conseguir el respaldo de la mayoría de los senadores para seguir en el cargo. Si la Cámara impugna a Trump como presidente y el Senado lo respalda, el mandatario seguirá en el cargo.La investigación del impeachment se centra enpara que investigara a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por su papel en una empresa gasística ucraniana.