Weinstein podría librarse de las demandas por abusos sexuales pagando 25 millones de dólares, según 'The New York Times'

Publicada el 12/12/2019 a las 10:13 Actualizada el 12/12/2019 a las 11:48

El productor de cine Harvey Weinstein podríaen su contra, y sin tener que admitir ninguna responsabilidad, mediante el(unos 22 millones de euros) si los tribunales dan luz verde al acuerdo alcanzado con la treintena de actrices y antiguas empleadas que le acusaron de abusos sexuales, según ha informado este miércoles el diario The New York Times El acuerdo deben firmarlo todas las partes implicadas y supondría que, en caso de ser aprobado, Weinstein no tendría quea las demandantes, ya que correría a cargo de la aseguradora que maneja la quiebra de la Compañía Weinstein. Según la información publicada por el diario neoyorkino, de los 25 millones de dólares,mientras los casi 19 millones restantes se utilizarían para cubrir una demanda colectiva y otra presentada por la Fiscalía General de Nueva York.Además, el acuerdo negociado por el productor y los ejecutivos de su antigua compañía dejaría la puerta abierta a quese acogieran al mismo en el futuro.No obstante, éste no sería elde Weinstein. El 6 de enero está previsto que comience el juicio penal contra él con la selección del jurado en un tribunal de Manhattan.No es la primera vez que el productor de cine resuelve las demandas en su contra pagando a las víctimas. A finales de mayo, el diario The Wall Street Journal publicó que Weinstein llegó a un acuerdo para pagary así acabar con la demanda presentada el pasado año por la oficina del fiscal de Nueva York contra él, su hermano Robert y el consejo de administración de su compañía porY es que según la demanda, Weinstein "maltrató y explotó de una manera despiadada" a sus trabajadores.