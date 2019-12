Corbyn abre la puerta a su dimisión y anuncia que no liderará más a los laboristas en futuras elecciones

Publicada el 13/12/2019 a las 09:13 Actualizada el 13/12/2019 a las 09:58

Posible dimisión de Corbyn

El líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn , ha abierto la puerta a sudespués de los sondeos a pie de urna aventurasen un fuerte revés para los laboristas y ha anunciado quede la formación en futuros comicios, informa Europa Press. "Obviamente esta es una", ha lamentado Corbyn frente a sus electores. "No lideraré al partido en ninguna futura campaña electoral", ha anunciado el todavía líder laborista, quien sí ha revalidado su escaño parlamentario.Corbyn ha prometido supervisar uncon el fin de encontrar soluciones por los malos resultados cosechados. En ese sentido ha añadido que liderará la formación laborista hasta que se haya alcanzado esa decisión, tal y como ha recogido el diario británico The Guardian.El Partido Conservador del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson , se habría hecho con laen las elecciones generales celebradas este jueves en el país, según los sondeos a pie de urna.Las informaciones recogidas por las cadenas de televisión británica BBC, ITV y Sky News apuntan a que los, así como con la gran mayoría de bastiones de los laboristas, mientras que elEl jefe del Partido Laborista, Ian Lavery, ha explicado que la gran diferencia ente 2017 y 2019 es que en este último año se ha prometido la celebración de un segundo referéndum. "Y la gente ha sugerido, en parte con razón, que". "Esa es la cuestión, no Jeremy Corbyn.", ha añadidoJess Phillips, la que fuera diputada de los laboristas por Birmingham Yardley, ha resaltado quey ha instado a los altos cargos de la formación a hacerse responsables de la estrategia llevadas a cabo de cara a los comicios. "Sería imposible decir otra cosa que no sea esa, que el partido necesita un nuevo líder", ha manifestado, aunque ha recalcado que no "avasallará" a Jeremy Corbyn.Ruth Smeeth, que perderá su escaño, no ha tardado en sumarse a Phillips y ha pedido que Corbyn, que se encuentra en el condado de Islington North, su circunscripción, dimita. Tal y como ha manifestado, el líder del partido no "tiene justificación" alguna para seguir en el cargo. ", un partido racista. Cuando tienes un primer ministro que hace comentarios islamófobos y un partido racista por las acciones de su líder tienes un gran problema", ha apuntado.Ian Murray, que podría volver a convertiste en el único diputado laborista de Escocia, también ha solicitado que considere presentar su dimisión y ha valorado que las pérdidas que registrará la formación durante esta noche electoral se debe a que Corbyn ignoró a los votantes. "O escuchamos a la población o perdemos.", ha lamentado.Gareth Snell, que podría perder su escaño, ha culpado de lo sucedido a aquellos que forman el Gobierno y que se han mostrado a favor de permanecer en el bloque comunitario. "Se trata de una combinación tóxica de hechos y mensajes", ha recalcado. "Corbyn debe irse. (...) E, pero en vez de eso se negó porque el Gobierno en la sombra estaba sometido a figuras que estaba a favor de quedarse en la UE, más interesadas en posicionarse ellos mismos de cara a una lucha por el liderazgo de la formación", ha advertido.Por su parte, el jefe de finanzas del partido laborista, John McDonnell, ha reconocido que si los resultados oficiales son similares a los del sondeo serían "extremadamente decepcionantes para el partido y el movimiento". De esta forma, ha argüido que "suponen una sorpresa" y que él. "Sabíamos que sería duro, porque el Brexit ha dominado (la campaña)", ha manifestado.En las elecciones, los electores británicos elegirán a 650 diputados que representarán a sus circunscripciones en la Cámara de los Comunes, basándose en un sistema en el que el candidato más votado en cada circunscripción se hace con el escaño.