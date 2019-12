Corbyn descarta dimitir ahora y denuncia que ha recibido "más ataques personales que ningún otro líder"

Publicada el 13/12/2019 a las 17:23 Actualizada el 13/12/2019 a las 17:34

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn , al tiempo que ha denunciado que ha sufrido "más ataques personales que ningún otro líder nunca". "Fui elegido para liderar el partido y creo que lo responsable es no marcharse", ha asegurado el líder laborista, en sus primeras declaraciones públicas tras la confirmación de la severa derrota que han sufrido los laboristas en las elecciones del jueves.El líder del principal partido de la oposición ha denunciado que desde que asumió las riendas de su formaciónpolítico y eso sucede todo el tiempo". "Hablaré con nuestra ejecutiva nacional sobre el futuro", ha señalado.Tras avanzar el jueves que seguirá como diputado por la circunscripción que le ha elegido, ha señalado que se mantendrá como líder laborista hasta que la ejecutiva del partido. "La ejecutiva nacional tendrá que reunirse a corto plazo y será la que tome la decisión, no yo", ha señalado Corbyn, que ha llevado a los laboristas a cosechar uno de los peores resultados de las últimas décadas, con solo 203 diputados, frente a los 364 que ha logrado el Partido Conservador, liderado por el primer ministro británico, Boris Johnson."Lo que espero es que tengamos un periodo en el que habrá una discusión en el seno del partido., ha asegurado Corbyn, que se ha declarado "triste" por los resultados electorales que ha cosechado su formación, según informan la BBC y The Guardian.El líder laborista ha subrayado que ha hecho "todo lo posible" para liderar su partido y desarrollar sus propias políticas, se ha declarado "orgulloso" del programa electoral presentado por su formación y ha asegurado que las eleccionesSegún informa el diario local The Independent, a lo largo de la jornada han aumentado las voces dentro del Partido Laborista que piden la dimisión de Corbyn, tanto de diputados que han sido elegidos en los comicios como de candidatos que no han conseguido el escaño. Un ejemplo de las voces críticas lo ha puesto la diputada Margaret Hodge, que ha pedido "por favor" a Corbyn desde su cuenta de Twitter que presente ya su dimisión. "Corbyn ha hablado de un periodo de reflexión. Yo he reflexionado.ha escrito.