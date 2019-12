Un senador demócrata contrario al 'impeachment' contra Trump planea cambiarse al Partido Republicano

Publicada el 15/12/2019 a las 12:55 Actualizada el 15/12/2019 a las 14:22

Impeachment a Trump

El miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidosplanea dejar su partido y cambiarse al Partido Republicano por su oposición al impeachment contra el presidente del país, Donald Trump , con quien se reunió el viernes en la Casa Blanca, informa Europa Press.Van Drew, que, ya ha comenzado a informar a su personal y a otros legisladores de su decisión, según ha confirmado The Hill. El demócrata ha justificado sucontra el presidente estadounidense en que el manejo de Trump de la política exterior con Ucrania no merece su destitución. "Un impeachment es una acción muy específica y muy seria, literalmente similar a declarar una guerra, porque están marginando a los votantes", según el miembro de la Cámara de Representantes."Entonces, a algunas personas (...) puede que no les gusten las personas que votaron por Trump, pero aún así votaron. Así que", ha defendido Van Drew.Además, ha aducido que si el Senado se niega a destituirlo, como se espera,. "Todo esto, al final del día, no va a importar. Porque irá al Senado y (...) dirá que no es culpable", ha precisado. "Entonces él va a hablar sobre eso, mucho", ha zanjado.De hecho, Van Drew fue uno de los dos demócratas de la Cámara de Representantes que en octubre. Desde entonces, ha prometido oponerse a cualquier artículo del impeachment que se presente.La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes el pliego de cargos del impeachment contra Trump, que contiene losEl texto de acusación sostiene que, "usando los poderes de su alta oficina, el presidente solicitó la injerencia de un Gobierno extranjero, Ucrania , en las elecciones presidenciales de 2020" a través de una serie de esfuerzos tanto directos como a través de sus "agentes", dentro o fuera de la Administración. En concreto,que habrían beneficiado su reelección y perjudicado las expectativas electorales de un oponente político", de modo que habrían influido en los comicios de 2020.La intención de Trump, indica, era que Ucraniapor supuestas corruptelas en sus negocios con empresas ucranianas y "la desacreditada teoría promovida por Rusia de que fue Ucrania, en lugar de la propia Rusia, quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016". Además, la Comisión Judicial señala que, "con los mismos motivos corruptos", Trump presionó a Ucrania condicionando "dos actos oficiales" por parte de Estados Unidos a que el país europeo abriera dichas pesquisas.Así, dejó en suspenso una ayuda militar de 391 millones de dólares que ya había sido aprobada por el Congreso para ayudar a Ucrania a enfrentarse a "la agresión rusa", una asistencia considerada "vital", así como la visita de su homólogo, Volodimir Zelenski , a la Casa Blanca. "Trump usó los poderes de su Presidencia de una manera que comprometió la seguridad nacional y socavó la integridad del proceso democrático de Estados Unidos", afirma el pliego de cargos.Asimismo, reprocha al magnate neoyorquino que, incluso una vez destapadas sus maniobras,para su propio beneficio político".En cuanto al segundo cargo, el de obstrucción al Congreso, acusa a Trump de "dirigir un desafío sin precedentes, indiscriminado y categórico de los requerimientos realizados por la Cámara de Representantes en el ejercicio de su exclusivo poder de impeachment". "De una manera ofensiva y subversiva para la Constitución" y "sin causa o excusa legal",, denuncia.Con ello, "intentó arrogarse el derecho a determinar la propiedad, el alcance y la naturaleza de una investigación de impeachment sobre su propio comportamiento, así como una prerrogativa unilateral para negar toda información a la Cámara de Representantes", subraya. Para la Comisión Judicial, "o había buscado obstruir o impedir de una forma tan integral la capacidad de la Cámara de Representantes para investigar los graves delitos y faltas" del jefe de Estado.