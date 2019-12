Dimite el artífice de la polémica reforma de las pensiones en Francia por una escándalo de cargos no declarados

Publicada el 16/12/2019 a las 17:21 Actualizada el 16/12/2019 a las 18:22

El Alto Comisionado para las Pensiones de Francia, Jean-Paul Delevoye, encargado de la reforma impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron , ha presentado su dimisión este lunes por undespués de que hayan salido a la luz actividades profesionales no declaradas.A las críticas de los sindicatos por la polémica reforma, detonante incluso de una huelga general, se habían sumado en estos últimos días lasalusiones directas a Delevoye, quealgunos de ellos remunerados.Entre los cargos que no había declarado a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública figura uno como, uno de los sectores que teóricamente saldría beneficiado de la reforma que intenta sacar adelante el Ejecutivo.Delevoye ha reconocido en su carta de dimisión que cometió un error al no informar de sus múltiples puestos, pero ha negado irregularidades ydel caso. En este sentido, ha señalado que prefiere dar un paso atrás para no perjudicar los esfuerzos de Macron con vistas a sacar adelante un proyecto que considera "esencial" para Francia.El Elíseo ha confirmado que, de quien ha alabado su compromiso como responsable de la reforma. "No quería entorpecer al Gobierno en un momento en que se defiende la reforma por la que lleva trabajando con firmeza desde hace dos años", ha afirmado una fuente citada por el diario Le Monde.