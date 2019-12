Familias de 14 menores muertos en una mina de cobalto del Congo demandan a Apple, Google y otras tecnológicas

Publicada el 16/12/2019 a las 19:50 Actualizada el 16/12/2019 a las 20:30

Salarios de entre uno y dos dólares diarios

Las familias de 14 menores muertos por derrumbes en una mina de cobalto de República Democrática del Congo (RDC) han presentado una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo en la quesegún informa Europa Press.Esta demanda sin precedentes contra estas empresas tecnológicas pide una compensación por dañospara las familias de fallecidos y heridos y otra cuantía porLa demanda sostiene que Apple Google , Dell, Microsoft y Tesla tenían "conocimiento concreto" de que el cobalto empleado en sus dispositivos procedía de empresas que utilizabany por ello consideran que son cómplices. Además, sostiene que no imponen control alguno, pese a tener la capacidad para supervisar estas minas, por lo que habrían contribuido a las muertes y lesiones sufridas por los familiares de los demandantes."En lugar de intervenir y ayudar a estos menores con una parte nimia de su riqueza y poder, estas empresas no hacen nada ya los que les han robado la infancia, la salud y para muchos, incluso la vida", señala International Rights Advocates en una nota de prensa.El cobalto es fundamental para cargar las baterías de litio utilizadas en los productos de Apple, Google, Dell, Microsoft o Tesla yy se espera que se duplique para finales de 2020. Más del 60 por ciento de la producción mundial de cobalto procede de República Democrática del Congo, uno de los países más pobres, conflictivos e inestables del mundo.La demanda sostiene que Apple, Google, Dell, Microsoft y Teslaperpetrados por las empresas responsables del trabajo forzado de menores en condiciones peligrosas que derivaron en la muerte o graves heridas para los menores.Algunas de las familias demandantes aseguran que sus hijos trabajaban ilegalmente en las. Este cobalto era después vendido a Umicore, un intermediario con sede en Bruselas que es quien vende finalmente el mineral procesado a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes sostienen que los niños trabajaban en las minas propiedad de la empresa china Zhejiang Huayou Cobalt, suministradora de Apple, Dell y Microsoft y posiblemente de otras multinacionales tecnológicas.Los niños empezaban a trabajar poren puestos de gran dureza física en los túneles excavando para extraer las rocas de cobalto con herramientas precarias y en total oscuridad. Algunos de los niños de las demandas murieron en hundimientos de túneles y otros han quedado paralíticos o con secuelas permanentes tras sufrir accidentes a cambio de salarios de entre uno y dos dólares diarios.Uno de los demandantes asegura que un sobrino suyo se vio obligado a trabajar en las minas de cobalto cuando su familia no pudo pagar los seis dólares mensuales que costaba su escolarización. En abril del año pasado estaba trabajando en una mina gestionada por Kamoto Copper Company propiedad de Glencore cuando se produjo un derrumbe en un túnel queOtro niño relata que comenzó a trabajar en las minas a los 9 años y trabajaba como porteador de rocas de cobalto para Kamoto Copper CompanySus compañeros lograron rescatarle, pero fue abandonado dentro de las instalaciones y solo recibió atención cuando su familia se enteró de lo sucedido. Ahora está paralítico de pecho para abajo y jamás volverá a andar.En otros casos se trata de miembros aplastados y columnas vertebrales rotas en derrumbes en los túneles o transportando cargas pesadas"En mis 35 años como abogado de Derechos HumanosEsta asombrosa crueldad y avaricia deben cesar", ha subrayado el abogado principal de la demanda, Terry Collingsworth.La demanda es el resultado de años de investigación y recopilación de datos con numerosos viajes del equipo de abogados al país africano. "Este espara quienes se han beneficiado del trabajo infantil en las minas de República Democrática del Congo", ha afirmado, por su parte, uno de los colaboradores congoleños de la investigación, identificado como doctor Liwanga.