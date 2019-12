Trump se convierte en el tercer presidente de EEUU en ser sometido a un 'impeachment'

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles en una sesión histórica abrir un impeachment en el Senado contra el presidente, Donald Trump, quien se convertirá así en el tercer mandatario del país en hacer frente a un juicio político.

Con 230 votos demócratas a favor, 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas) y una única abstención, la de la congresista demócrata Tulsi Gabbard, los cargos presentados en su contra por abuso de poder han salido adelante, según ha informado la cadena de televisión CNN. Los demócratas que han votado no han sido Collin Peterson y Jeff Van Drew.

Poco después y tras una segunda votación, la Cámara de Representantes ha dado luz verde a los cargos de obstrucción al Congreso que ya habían sido previamente aprobados por la Comisión Judicial con 229 votos a favor y 198 en contra. La cámara necesitaba un mínimo de 216 votos para llevar al Senado el juicio político contra Trump.

La congresista, que es candidata a las primarias del Partido Demócrata de cara a las presidenciales previstas para 2020, ha aseverado que su abstención se debe a "problemas de conciencia".

"No podría votar contra el impeachment porque creo que el presidente Trump es culpable (...) pero no puedo votar a favor porque cesar a un presidente en ejercicio no debe ser la culminación de un proceso partidista, alimentado por las animosidades tribales que han dividido tan gravemente a nuestro país", ha explicado.

Gabbard es la única precandidata presidencial congresista, el resto de miembros del Congreso que tienen previsto presentarse a la carrera demócrata para la Casa Blanca son miembros del Senado. En una sesión histórica que ha durado seis horas, la Cámara de Representantes ha decidido dar el siguiente paso y abrir un juicio político en el Senado que podría acabar con el cese de Trump. De salir adelante sería la primera vez que un presidente republicano es reprobado en el Congreso.

Tras la votación sobre los segundos cargos impuestos contra el magnate y cerca de las 21.00 (hora local), la Cámara Baja ha suspendido la sesión y ha anunciado que volverá a reunirse a las 9.00 de este jueves. Trump se ha convertido así en el primer presidente republicano reprobado por la Cámara de Representantes, dado que Richard Nixon (1969-1974) dimitió antes de que el proceso en su contra por el Watergate llegara a este punto.

En términos generales, será el tercer presidente en encarar un juicio político en el Senado, después de los demócratas Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), a los que salvó la mayoría oficialista en el Senado.

Durante el juicio político en el Senado, el jefe del Supremo ejercerá de presidente del tribunal que conformarán los propios senadores. Para condenar al presidente, se necesita una mayoría de al menos dos tercios. Si se compara con un proceso judicial ordinario, la Cámara de Representantes ejerce el papel de juez instructor y fiscal, mientras que el Senado asume el papel de jurado y el presidente del Tribunal Supremo de juez.

La Comisión Judicial ha acusado a Trump de un cargo de abuso de poder por presionar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que abriera dos investigaciones que le beneficiarían para la reelección en 2020: una sobre las supuestas corruptelas del precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en sus negocios en Ucrania y otra sobre "la desacreditada teoría" de que fue ese país, no Rusia, el que interfirió en los comicios de 2016.

Trump también está acusado de un segundo cargo de obstrucción al Congreso por rechazar los requerimientos que le ha hecho la Cámara de Representantes tanto de información como de comparecencia en el marco de la investigación del impeachment.

Según la Comisión Judicial, también ordenó a los funcionarios y agencias del Gobierno que desoyeran las peticiones parlamentarias en este sentido.