Bolivia acusa a la Embajada de España de "atropellos" a su soberanía por un incidente en la legación de México

Publicada el 28/12/2019 a las 12:19 Actualizada el 28/12/2019 a las 13:49

"Intromisión" en los asuntos internos

La versión de México

PP y Vox pedirán explicaciones en el Parlamento

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha acordado a última hora de este viernesLa decisión del departamento que dirige en funciones Margarita Robles llega después de que la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, haya anunciado queEn concreto, Longaric ha asegurado que "personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto", habrían intentado "ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz".La ministra boliviana ha destacado que "la pregunta número uno (...) es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visite a la embajadora de México, como han denunciado los vecinos de la zona".En este sentido, ha sostenido que "la Cancillería boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".Longaric ha recalcado que la Policía boliviana ha "frenado el ingreso de los vehículos a las instalaciones" y ha agregado que"El personal diplomático de la Embajada de España ingresó libremente a la residencia diplomática mexicana y en todo momento se respetó su dignidad y se resguardó su seguridad personal", ha sostenido.Longaric ha apuntado que la actuación de las fuerzas de seguridadPor ello, ha hecho hincapié en que "las acciones del personal de la Embajada de España vulneran la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y ha recalcado que "el personal diplomático y de seguridad de la Embajada de España en Bolivia"Estos actos contravienen las más fundamentales prácticas diplomáticas y vulneran el principio de inviolabilidad, considerando además que uy otorga a cualquier misión diplomática acreditada en el país", ha argüido.De esta forma, Longaric ha denunciado que ", la seguridad nacional y ponen en riesgo la integridad física de los huéspedes temporales, del propio personal mexicano y de los vecinos de la zona"."Asimismo, los hechos acontecidos el día de hoy ratifican la actitud dey su Embajada acreditada en La Paz, cuyos comportamientos están tensionando las relaciones entre ambos países", ha criticado.En esta línea, argumentado que "con estas acciones se atenta contra el proceso de pacificación y recuperación de la institucionalidad democrática y el proceso de elecciones libres y transparentes, en el que se encuentra comprometido el Gobierno constitucional, por decisión del pueblo boliviano y con respaldo de la comunidad internacional"."Lo señalado ratifica una vez más las actitudes de incomprensión de algunos gobiernos que,, cometen actos de injerencia directa vulnerando principios y valores que sustentan la convivencia pacífica entre estados", ha apuntado.Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores mexicano han indicado que Borreguero y el cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández se han reunido durante la jornada con la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, en la Residencia de México en Bolivia.En su comunicado, recogido por el diario mexicano La Razón, el Ministerio ha resaltado quey que posteriormente Mercado acompañó a los visitantes a la entrada de las instalaciones para esperar a sus automóviles, que "habían salido del perímetro y se encontraban fuera de la residencia"."Al ver que los vehículos diplomáticos no llegaban y los visitantes ya no podían comunicarse con sus chóferes ni con sus elementos de seguridad, la embajadora Mercado se desplazó hacia el extremo de la terraza para observar si por la cuesta subía algún auto desde la urbanización", ha indicado.Así, ha agregado que la embajadora mexicana escuchó gritos e "invitó a reingresar a la residencia" a Borreguero y Fernández", tras lo que ambos "México ha resaltado que posteriormente se confirmó que las autoridades bolivianas no daban permiso de acceso a los vehículos y que Borreguero consiguió contactar con la Cancillería boliviana, que le trasladó que debía bajar a pie hasta la entrada de la urbanización, a lo que ambos diplomáticos se negaron en ausencia de su equipo de seguridad.Por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha limitado a abrir una investigación sobre el incidente, aunquePP y Vox han anunciado que solicitarán al Gobierno que explique en el Congreso de los Diputados los hechos ocurridos durante la visita de la encargada de negocios ad interim de España, Cristina Borreguero, a la Embajadora de México en Bolivia.El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha anunciado este sábado queante la denuncia de la Canciller boliviana.Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que exigirán "respuestas" en el Parlamento, tras calificar el incidente de "gravísimo"."Lo que ha pasado en La Paz es gravísimo. A la espera de más detalles todo indica que Zapatero nos ha metido ya en el Foro de Sao Paulo.", ha escrito Abascal.