Los manifestantes comienzan a retirarse de la Embajada de EEUU en Bagdad mientras Irán protesta por la vía diplomática contra Trump

Publicada el 01/01/2020 a las 14:13 Actualizada el 01/01/2020 a las 14:56

Los manifestantes concentrados en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Irak han comenzado a abandonar la zona tras la petición en esa dirección de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), bombardeada el domingo por aviones de combate estadounidenses.

Las FMP ha instado a los manifestantes a retirarse "por respecto" a la petición del Gobierno iraquí y ha destacado que "el mensaje ha llegado", informa la agencia de noticias iraquí NINA.

"Vamos a pedir a las masas concentradas en la Embajada estadounidense que se retiren por respeto a la decisión del Gobierno iraquí que lo ha ordenado y para preservar el prestigio del Estado", ha informado NINA citando a las FMP.

En particular, las FMP han puesto en valor "la postura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de personalidades políticas, religiosas, culturales y populares que rechazan y denuncian la agresión contra las FMP".

Además, emplazan a la población a participar en las concentraciones en recuerdo a los "mártires" convocadas en Bagdad y en las demás capitales provinciales.

Al menos 31 miembros de Kataib Hezbolá murieron el domingo en bombardeos de aviones de combate estadounidenses sobre cinco objetivos del grupo en Irak y Siria. Kataib Hezbolá está integrada en las FMP, una coalición paramilitar proiraní al servicio del Gobierno iraquí.

El ataque ha provocado la condena por parte de las autoridades iraquíes, que han advertido de que revisarán sus relaciones con Estados Unidos, y masivas movilizaciones populares que se han saldado con incidentes en torno a la Embajada estadounidense en Bagdad.

El Gobierno iraní ha presentado este miércoles una protesta formal a Estados Unidos por las declaraciones "belicistas" del presidente norteamericano Donald Trump en las que advertía de que Teherán "pagará un precio muy alto" en caso de que las protestas contra la Embajada estadounidense en Irak se saldasen con muertos.

En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha convocado al encargado de negocios suizo en Irán, representante diplomático de Washington en Irán, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas.

El encargado del Ministerio de Exteriores iraní para asuntos de Estados Unidos, Mohsen Baharvand, "ha presentado una protesta contundente contra las declaraciones belicistas contrarias a la Carta de Naciones Unidas realizadas por cargos estadounidenses".

"El Ejército estadounidense ha matado sin prueba alguna a al menos 25 personas en Irak y ha herido a otras muchas. Naturalmente el pueblo iraquí mostrará su reacción a un país que ha ocupado su tierra y ha matado a sus jóvenes", ha argumentado Baharvand, según recoge la agencia de noticias iraní ISNA.

"Los americanos han bombardeado además dos lugares en siria simultánea, lo que demuestra que sus objetivos son otros", ha remachado.

Además, ha emplazado a Estados Unidos a "dejar de lado el juego del culpable y dejar de acusar a otros países sin motivo". Irán ha subrayado que no es "belicista", pero ha advertido de que se defenderá "con todo su poder" ante cualquier amenaza.

El martes Trump publicó en Twitter que Irán "pagará un precio muy alto" si se producen víctimas en cualquier instalación de Estados Unidos en referencia a las protestas en Bagdad contra los bombardeos estadounidenses.

El propio Trump matizó ya el miércoles que no prevé ninguna guerra con Irán. "No creo que sea una buena idea para Irán (...). No veo que suceda algo similar", ha declarado Trump a preguntas de la prensa.