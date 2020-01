Publicada el 10/01/2020 a las 09:07 Actualizada el 10/01/2020 a las 10:20

Un misil iraní pudo ser la causa del accidente aéreo ocurrido cerca del aeropuerto de Teherán el pasado miércoles, tal y como muestra un vídeo verificado por The New York Times. Las imágenes revelan lo que parece ser un misil impactando en el avión que sobrevolaba Parand, una ciudad cerca del aeropuerto. No obstante, este siguió volando en llamas durante unos minutos. Después explotó y se estrelló, causando la muerte de 176 pasajeros, de los cuales 146 viajaban con pasaporte iraní, diez con pasaporte afgano, cinco con pasaporte canadiense, cuatro con pasaporte sueco y dos con ucraniano, además de los nueve tripulantes ucranianos.

De hecho, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha advertido que las pruebas recabadas por el momento sobre el avión ucraniano apuntan a que fue derribado por un misil iraní. "Tenemos datos de Inteligencia de distintas fuentes, incluso por parte de nuestros aliados y de nuestra propia Inteligencia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", ha aseverado el dirigente, que ha subrayado que podría haberse tratado de un acto accidental. Las autoridades estadounidenses parecen sostener la misma hipótesis.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la culpa del accidente sea de Estados Unidos por llevar a cabo el bombardeo que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani, Trudeau ha sostenido que las "pruebas así lo sugieren", pero que "habrá que realizar una investigación exhaustiva para discernir exactamente qué sucedió".

Ante estas evidencias, las autoridades de Irán han pedido a Canadá, así como a otros países, que comparta la información obtenida sobre las posibles causas del siniestro del avión ucraniano. "Pedimos al primer ministro de Canadá y cualquier gobierno que entreguen toda la información que tengan sobre el caso al comité que investiga el accidente en Irán", ha indicado el portavoz del Ministerio de Asuntos de Exteriores iraní, Abas Musavi. En este sentido, ha indicado que Irán, que ha "iniciado sus investigaciones sobre el siniestro de acuerdo con los estándares internacionales", ha extendido la invitación a Ucrania y Boeing para que participen en la pesquisa.

Por otra parte, Alí Rabiei, portavoz del Gobierno, ha pedido a Washington que deje de difundir información falsa sobre la tragedia.