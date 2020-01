Joaquin Phoenix y Martin Sheen, arrestados durante una manifestación contra el cambio climático

Joaquin Phoenix y Martin Sheen han sido detenidos durante una manifestación contra el cambio climático. El suceso ha tenido lugar este viernes, en el transcurso de una protesta frente al capitolio organizada por Jane Fonda, informa Europa Press.

La actriz, que también fue arrestada en diciembre, es la coordinadora de Fire Drill Fridays una serie de manifestaciones semanales frente al congreso estadounidense, cuyo propósito es concienciar sobre la situación climática.

En esta 14ª edición de la protesta, Joaquin Phoenix y Marin Sheen han sido los invitados a expresar su condena contra el cambio climático y a proponer distintas vías de actuación.

Phoenix centró su discurso en la industria cárnica, a la que acusó de ser una de las tres principales responsables de la contaminación, e hizo un llamamiento a dejar de consumir productos de origen animal.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38