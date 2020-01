Nueva manifestación masiva en Glasgow por el "derecho a decidir" de Escocia

Unas 100.000 personas, según los convocantes, se han manifestado este sábado en Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia, por el "derecho a decidir" de los escoceses y a favor de un segundo referéndum de independencia de Reino Unido, informa Europa Press.

La organización soberanista Todos Bajo Una Enseña ha mantenido la convocatoria a pesar del temporal de lluvia y viento que afecta a Escocia y que ha provocado cortes en la circulación de trenes y carreteras. A pesar del mal tiempo, miles de personas han secundado la convocatoria y han marchado por el centro de la ciudad, entre Kelvingrove Park y Glasgow Green.

Entre los manifestantes predominaban las banderas de Escocia, pero también había banderas de la UE y pancartas con la palabra 'Sí'. El ambiente ha sido pacífico y festivo, con tambores marcando la marcha.

"Buena suerte a todos lo que hoy marcharán en Glasgow. ¡Espero que no haga muy mal tiempo!", ha afirmado la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, líder a su vez del Partido Nacional Escocés. Sturgeon solicitó formalmente el pasado 19 de diciembre la cesión de competencias para convocar un nuevo referéndum de independencia después del 'No' de la consulta de 2014.

Good luck to everyone marching for independence in Glasgow today - hope the weather isn’t too bad! Sorry I can’t be there today, but look forward to seeing you all again soon. In the meantime, sending my support and best wishes.