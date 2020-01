Protestas contra Jamenei en Irán por el derribo del avión ucraniano

Miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de Teherán para protestar contra el régimen político iraní después de que reconocieran que se derribó por error el avión ucraniano tras confundirlo con un misil crucero y han puesto al ayatolá Alí Jamenei en el centro de las protestas, según un vídeo obtenido por la cadena estadounidense CNN y que recoge Europa Press.

En la grabación, difundida por un activista iraní, Alireza Azami, desde Países Bajos, se puede ver a una multitud concentrada frente a la puerta principal des la Universidad Amir Kabir de Teherán gritando "Jamenei tiene la vergüenza. Márchate del país". Azami ha explicado a CNN que estos vídeos están grabados por los propios participantes en las protestas, pero quieren mantener el anonimato por motivos de seguridad.

Diversas fuentes han confirmado protestas en varias ciudades iraníes y una en concreto frente a la Universidad Amir Kabir de Teherán, donde fue detenido el embajador británico en Irán, Rob Macaire, posteriormente liberado. Según ha explicado el propio diplomático, solo participaba en una vigilia cuando fue retenido temporalmente por las autoridades del país, bajo la acusación de "fomentar una protesta". "Gracias por los mensajes de buena voluntad", ha escrito este domingo en su cuenta de Twitter. "Puedo confirmar que no estaba participando en ninguna protesta. Fui a un evento descrito como una vigilia por las víctimas del vuelo PS752", ha asegurado.

El diplomático ha considerado "normal" que acuda a presentar sus respetos en una tragedia en la que hay tres ciudadanos británicos entre los 176 fallecidos, pero ha querido matizar que se marchó "a los cinco minutos, cuando la gente comenzó a cantar". "Fui detenido durante media hora tras abandonar la zona. Desde luego, el arresto de diplomáticos es algo ilegal en todos los países", ha concluido Macaire antes de remitir al comunicado de protesta emitido por el ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, quien ha denunciado lo sucedido como una "violación flagrante del derecho Internacional".

Por su parte, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha expresado este domingo su inquietud por la detención del diplomático. "Muy preocupado por la detención temporal del embajador del Reino Unido en Irán. El pleno respeto de la Convención de Viena es imprescindible. La UE llama a la desescalada y al espacio para la diplomacia", ha apuntado Borrell en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su respaldo a las protestas contra las autoridades iraníes y en apoyo a las víctimas del avión ucraniano derribado. "Al valiente y pueblo de Irán, que lleva tanto sufriendo: he estado con vosotros desde el inicio de mi presidencia y mi Administración seguirá apoyándoos. Estamos siguiendo de cerca vuestras protestas y vuestro coraje nos inspira", ha apuntado Trump en Twitter. En un segundo mensaje, Trump emplaza a las autoridades a "autorizar a los grupos de derechos humanos que supervisen e informen de los hechos de las protestas actuales del pueblo iraní". "No puede haber una nueva masacre de manifestantes pacíficos ni un cierre de Internet. El mundo observa", ha remachado.

