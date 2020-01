El Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica propone la protección de al menos un 30% del planeta para 2030

Publicada el 13/01/2020 a las 20:29 Actualizada el 13/01/2020 a las 20:48

El Convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Diversidad Biológica ha presentado este lunes el Zero Draft (borrador cero). Este documento supone la propuesta de texto para un marco de biodiversidad global post 2020, en el que se indica que el objetivo es proteger, al menos, el 30% del planeta, tanto la tierra como el mar, para el año 2030, según señala Campaign For Nature (Campaña por la Naturaleza), informa Europa Press.

El texto está basado en una estrategia para los próximos diez años con el objetivo de detener y revertir el declive de las especies y así poder restaurar los servicios de los ecosistemas críticos para la supervivencia de la humanidad. Según prevé Campaign For Nature, el documento final se presentará en la 15ª Conferencia de las Partes en octubre de 2020 en Kunming, China.

El ministro de Energía y Medio Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, ha asegurado que 2020 es un año "increíblemente" importante para abordar la crisis que enfrentan la naturaleza y el clima.

"Damos la bienvenida al Zero Draft del Marco Global de Biodiversidad Post-2020 como un punto de partida para tener una discusión significativa. Nos complace ver la inclusión de la conservación de al menos el 30% de la tierra y el mar para 2030, conservando al mismo tiempo todos los ecosistemas intactos y un fuerte vínculo con la mitigación del clima basada en la naturaleza", ha asegurado.

Por su parte, Enric Sala, explorador de National Geographic, recomienda que el 30% de la Tierra sea protegida y un 20% sea designado como áreas de estabilización del clima.

"Si se adopta esta propuesta, se podría lograr lo que nuestros niños han estado pidiendo a los gobiernos que hagan: escuchar a la ciencia. Si queremos mantenernos por debajo de 1,5ºC y evitar la extinción de un millón de especies, tenemos que proteger nuestras tierras vírgenes intactas y asegurarnos de que al menos el 30% de nuestras tierras y océanos estén protegidos para el año 2030", ha reconocido Sala, para añadir más tarde que "esto es el suelo, no el techo" y ha afirmado que cada gobierno debe "apoyar ahora esta misión e impulsar un acuerdo global".

Asimismo, el director de Campaign For Nature, Brian O'Donell, ha reconocido el papel que ha realizado la sociedad para que "las naciones su unan y se comprometan a proteger al menos el 30% del planeta para el 2030" y ha reconocido que el documento refleja que los países están escuchando, al igual que revela la importancia de proteger la tierra.

Sin embargo, O'Donell ha lamentado que no se incluya en el texto los conceptos clave de la eficacia de la gestión, o la equidad, que es fundamental para la protección efectiva y la conservación. "El lenguaje objetivo del documento en lo que respecta a las áreas protegidas es confuso y necesita ser aclarado. El hecho de "proteger estrictamente" solo el 10% de las tierras y los mares del planeta pone de manifiesto lo que significa la protección para el 20% restante, y si esas protecciones son suficientes o no para salvaguardar las tierras, las aguas y la vida silvestre", ha explicado.