La Cámara de Representantes entrega al Senado el 'impeachment' contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha firmado el pliego de cargos contra el presidente del país, Donald Trump, que han sido entregados ya al Senado, último paso antes de que arranque el juicio político (impeachment) en la Cámara Alta.

Tras la firma, el pliego ha sido entregado al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien ha resaltado que no serán aceptados de forma oficial hasta la jornada de este jueves, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La entrega ha tenido lugar horas después de que el pleno de la Cámara haya votado a favor de enviar al Senado los artículos y ratificar a los siete congresistas que se encargarán de ejercer la acusación contra Trump en la Cámara Alta, denominados 'managers'.

Los elegidos son los jefes de las comisiones Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler y Adam Schiff, respectivamente, así como la de la Comisión de Administración, Zoe Lofgren, a los que se suman los congresistas Hakeem Jeffries (Nueva York), Val Demings (Florida), Jason Crow (Colorado) y Sylvia Garcia (Texas).

Además, McConnell ha detallado cómo progresará el proceso de impeachment. En concreto, este jueves a mediodía (hora de la costa este) el Senado ha invitado a los managers para presentar el pliego de cargos.

Después, a las 14.00 horas (hora local), el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, que presidirá todo el juicio, llegará a la Cámara Alta y prestará juramento. Tras esto, los senadores, que ejercerán de jurado en el proceso, harán lo propio. No se espera que el juicio se inicie hasta el próximo martes.

Los siete managers han sido los encargados de entregar el pliego de cargos tras la firma por parte de Pelosi, quien les había designado horas antes por su carácter "litigante".

"Queremos presentar el caso más fuerte que sea posible para proteger y defender nuestra Constitución, para buscar la verdad para el pueblo estadounidense", ha declarado la presidenta de la Cámara de Representantes en una comparecencia.

De esta forma, la Cámara de Representantes ha perdido el control sobre el impeachment contra Trump, un proceso que ha dominado desde el inicio de la investigación oficial, el pasado mes de septiembre.

La prensa estadounidense ha señalado en las últimas semanas que Pelosi se habría resistido a nombrar a los managers, precisamente, para forzar al Senado, de mayoría republicana, a pactar un protocolo para el impeachment que los demócratas consideren justo.

La jefa de la Cámara Representantes dijo la semana pasada, cuando anunció que daría este paso, que su principal temor es que se desestimen algunos hechos y que no se permitan ampliar los ya indicados.

La Casa Blanca ha acusado a Pelosi de "mentir cuando dijo que esto (el impeachment) era urgente y vital para la seguridad nacional", dado que lo ha dilatado un mes "en un indignante esfuerzo para conseguir apoyo político".

"Los único que ha conseguido la presidenta Pelosi con este vergonzoso e ilegítimo proceso de impeachment es demostrar que está centrada en la política en lugar de en el pueblo estadounidense", le ha reprochado en un comunicado.



La polémica de los testigos

Los demócratas pretenden que los testigos que no pudieron comparecer durante la investigación en la Cámara de Representantes, la mayoría miembros de la Administración Trump o colaboradores suyos, lo hagan ahora en el juicio en el Senado.

El mandatario norteamericano dio expresamente la orden a sus subordinados para que no cooperaran con el Congreso en la investigación del impeachment –de ahí el segundo cargo en su contra–, si bien algunos, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, ya han avanzado que están dispuestos a hacerlo en el Senado.

"Ya estamos otra vez", ha reaccionado Trump en Twitter. "Otra estafa de los demócratas que no hacen nada", ha dicho, argumentando que "todo este trabajo (los testimonios) debería hacerlo la Cámara de Representantes, no el Senado".

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!