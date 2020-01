Las fuertes lluvias se unen a los incendios y siguen provocando estragos en Australia

Decenas de incendios continúan ardiendo este sábado en Australia mientras las lluvias torrenciales y las tormentas siguen causando estragos en áreas al noreste del país, informa Europa Press.

Varias carreteras han sido cortadas y diferentes parques han tenido que cerrar en el estado de Queensland debido a las fuertes lluvias, que han acumulado hasta 330 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas. Medios locales han mostrado vídeos en los que se pueden ver decenas de vehículos siendo arrastrados por las fuertes corrientes de agua generadas tras la lluvia.

La agencia de meteorología de Australia ha advertido a través de Twitter de la presencia 100 litros de agua por metro cuadrado en ciertas localizaciones. "La lluvia fuerte e intensa ha descendido, aunque pueden continuar las lloviznas y las tormentas durante el fin de semana. Tened cuidado en las carreteras", han trasladado.

100+ mm of rain for many locations across #SEQld overnight/early this morning. Heavy, intense rainfall has eased, but showers and thunderstorms still possible through the weekend. Take care on the roads - if it's flooded, forget it.

Rainfall observations: https://t.co/aiVXf9eg8r pic.twitter.com/0BoIkXuALU