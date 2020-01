Dos funcionarios de la ONU confirmarán este miércoles que Arabia Saudí hackeó el teléfono del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y que tanto ese país como EEUU deben investigarlo. Naciones Unidas sale así al paso de una investigación periodística publicada este miércoles por The Guardian, que ha revelado que el móvil de Bezos fue hackeado a través de mensaje de vídeo enviado desde una cuenta de Whatsapp del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. El vídeo contenía malware que infectó el teléfono de Bezos y extrajo sus datos.

Anges Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales y David Kaye, relator especial sobre libertad de expresión, emitirán un comunicado afirmando que el informe forense encargado por el equipo de seguridad de Bezos es creíble.

El citado informe de FTI Consulting concluyó que cantidades masivas de datos salieron del teléfono de Bezos aproximadamente un mes después de que el vídeo fuese compartido a mediados de 2018, según una persona que habló bajo anonimato debido a lo delicado del asunto. Los expertos consultados por la ONU están de acuerdo en que las pruebas son lo suficientemente contundentes como para justificar una investigación más completa.

El diario revela que el supuesto hackeo ocurrió después de que Bezos recibiera un archivo de vídeo que le envió la cuenta de WhatsApp de Mohammed bin Salman. A las pocas horas de recibir ese archivo se extrajeron grandes cantidades de datos del teléfono del magnate. Esta información ha llevado al senador demócrata de Oregón Ron Wyden a exigir más información sobre este asunto.

Arabia Saudí no ha querido dar su versión sobre estos hechos, pero la embajada del país en Washington ha publicado un tuit en el que asegura que "Las noticias de los medios que sugieren que el Reino (Arabia Saudí) está detrás de un hackeo del teléfono de Jeff Bezos son absurdos. Pedimos una investigación sobre estos asuntos para que podamos tener toda la información".

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.