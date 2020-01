'Caso Bezos': cómo y por qué el príncipe Bin Salmán hackeó el móvil del fundador de Amazon y dueño del 'The Washington Post'

Publicada el 23/01/2020 a las 10:44 Actualizada el 23/01/2020 a las 14:17

Las pruebas recopiladas por dos relatores especiales de la ONU apuntan a que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, es el responsable del hackeo que sufrió en su móvil el fundador de Amazon y dueño del The Washington Post, Jeff Bezos, en 2018. El documento de los expertos de Naciones Unidas, que abrió un procedimiento especial tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, se hizo público este miércoles después de que The Guardian revelara los resultados del informe que Bezos encargó a la empresa FTI Consulting y que confirmaba que su teléfono fue hackeado.

Al parecer, el entorno del príncipe quiso extraer la información de ese dispositivo a raíz de las críticas que Jamal Khashoggi realizaba al régimen de Arabia Saudí a través de sus columnas en el The Washington Post. Los investigadores de la ONU concluyen que "el supuesto hackeo del teléfono de Bezos y de otros exige una investigación inmediata por parte de las autoridades estadounidenses y de otras autoridades relevantes sobre de la implicación continua, directa y personal del príncipe heredero en el ataque a supuestos oponentes".

La investigación de la ONU sobre el asesinato de Khashoggi, detrás del cual se adivinaba la figura de Bin Salmán, ha derivado en que ahora se pueda esclarecer el origen del hackeo del teléfono del magnate. Otro de los hechos que llevó a los investigadores a deducir que el príncipe podía estar detrás fueron las amenazas que recibió el activista Iyad el Baghdadi –llegaron a decirle que habían localizado su teléfono– por parte del gobierno de Arabia Saudí tras investigar el caso del hackeo.

Bezos y el príncipe tuvieron varios encuentros en 2018 y, en uno de ellos, se intercambiaron los números móviles, según se relata en el informe de la ONU. Es por ello que el príncipe pudo enviarle a Bezos un archivo de vídeo encriptado por WhatsApp que, tal y como han verificado los expertos, fue la forma en la que se hackeó el móvil del empresario para extraer información.

Los datos recopilados fueron usados en forma de amenazas cuando The Washington Post empezó a publicar informaciones sobre el asesinato de Khashoggi. En sus textos implicaba al Gobierno de Arabia Saudí y al propio príncipe heredero. Fue entonces cuando Bezos recibió en su móvil una imagen en la que aparecía la actriz y presentadora Lauren Sánchez, la mujer con la que estaba teniendo una aventura amorosa. Días después, National Enquirer publicó unos mensajes de WhatsApp del empresario que revelaban su infidelidad y esto hizo que el magnate y McKenzie Bezos, la que era su mujer, se divorciaran. El fundador de Amazon acusó al medio de "extorsión y chantaje" y empezó a sospechar que le habían robado información.

No habría sido la única acción emprendida por Arabia Saudí contra él. El país realizó una campaña en redes que provocó que el hashtag más popular en el Twitter saudí fuera "Boicot a Amazon". El hecho de que medios como Daily Beast, The New York Times o la CNN empezaran a publicar que el Gobierno de Arabia Saudí era responsable del hackeo del teléfono de Bezos hizo que pararan esta campaña de descrédito. No obstante, la retomaron cuando el empresario asistió a un acto de homenaje a Khashoggi en el lugar en el que fue asesinado.

Los relatores especiales de la ONU han asegurado que continuarán esta investigación sobre “el papel cada vez más importante de la industria de la vigilancia en el uso irresponsable de programas de espionaje para intimidar a los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los propietarios de los medios de comunicación”.

Los encargados de establecer la línea cronológica de los hechos han sido Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones sumarias y las ejecuciones extrajudiciales, y David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión.

Tal y como indica la página de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, los relatores especiales son expertos independientes que realizan los denominados procedimientos especiales, que consisten en visitar los países, denunciar violaciones o abusos de los derechos humanos enviando comunicados a los Estados, realizar estudios temáticos u organizar consultas de expertos. Estas personas son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos y prestan servicio a título personal, sin remuneración alguna.