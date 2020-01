Johnson firma el acuerdo del 'Brexit' y habla de "un nuevo capítulo" en la historia de Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha firmado este viernes el acuerdo del Brexit y ha resaltado que ello "proclama un nuevo capítulo" en la historia del país europeo.

"Hoy he firmado el Acuerdo de Retirada de Reino Unido para abandonar la Unión Europea el 31 de enero, honrando el mandato democrático del pueblo británico", ha destacado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is