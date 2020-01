Trump acudirá este viernes a una marcha antiabortista en una decisión sin precedentes en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su asistencia a la Marcha por la Vida organizada para el viernes en Washington, una concentración antiabortista que se organiza todos los años y a la que hasta ahora nunca había acudido un mandatario norteamericano, informa Europa Press.

La Casa Blanca ha confirmado en Twitter esta asistencia, recordando que Trump será el primer presidente en la historia en asistir a la Marcha por la Vida. "Os veo el viernes... ¡Una gran multitud!", ha escrito el propio Trump en su cuenta, donde ha compartido un vídeo del evento de 2019.

El presidente ya había hablado por vídeo en este acto, en la edición de 2018, y en 2017 el número dos de la Administración, Mike Pence, ya había protagonizado un hecho inédito al acudir a la manifestación. No en vano, el actual Gobierno ha promovido medidas para regular o restringir la interrupción del embarazo.

La principal organizadora de la marcha, Jeanne Mancini, ha aplaudido en un comunicado la asistencia de Trump y ha dicho que tanto él como su Administración son "luchadores por la vida". "Su respaldo a la Marcha por la Vida ha sido inquebrantable", ha afirmado.

We are excited to share the love and energy of the @March_for_Life with you in person, thank you for coming! https://t.co/GVyMuekX1R