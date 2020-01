Salvini convierte las elecciones en Emilia Romaña y Calabria en un plebiscito contra el Gobierno de centroizquierda

Publicada el 26/01/2020 a las 13:41 Actualizada el 26/01/2020 a las 14:21

El líder de la oposición italiana, el ultraderechista Matteo Salvini, ha convertido las elecciones de este domingo en las regiones de Emilia Romaña y Calabria en un plebiscito contra el reciente Gobierno de coalición del Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), informa Europa Press.

Ambas regiones están gobernadas por el centroizquierda y en particular Emilia Romaña, con capital en Bolonia, está considerada un bastión frente a las derechas desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que una victoria del sector ultraderechista sería un importante espaldarazo para Salvini. De momento las encuestas sitúan a la candidata respaldada por Salvini, Lucia Borgonzoni, ligeramente por delante del candidato de centro-izquierda, Stefano Bonaccini.

En Calabria, una región muy distinta de la industrializada Emilia Romaña, acuciada por la mafia, la corrupción y el paro, la candidata de la derecha es Jole Santelli, de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi. La izquierda cuenta con Filippo Callipo, mientras que el M5S presenta a Francesco Aiello.

Salvini, líder del partido Liga lleva semanas de intensa campaña electoral y espera lograr con su victoria desestabilizar el gobierno de coalición formado en Roma tras la aparatosa ruptura de su acuerdo de gobierno con el M5S que le llevó a ser ministro del Interior. "Ganemos y enviemos el aviso de desalojo al Gobierno", ha declarado Salvini, mientras que la coalición se ampara en la necesidad de "hacer".

La líder del partido derechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, aliada de Salvini, ya ha anunciado que "si ganamos, desde el lunes pediremos elecciones anticipadas" alegando una disonancia entre la mayoría social y la mayoría parlamentaria que habilitaría al presidente Sergio Mattarella a convocar elecciones, aunque solo si lo considera útil para el país.

"El gobierno vive de la capacidad de cambiar las cosas. De lo contrario, gana la política de la cháchara. Pero el odio no se puede comer", declaraba por su parte el líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti. Por su parte, el M5S ha dejado meridianamente claro que no busca la confrontación política, ya que considera que tiene poco que ganar, en particular en un momento de reorganización interna de la formación.

El otro gran factor que podría influir en las elecciones es la movilización de Las sardinas, una iniciativa de corte antifascista que ha removido a la población al grito del emblemático himno Bella ciao. El movimiento nació en noviembre en Bolonia, cuando en su primera manifestación logró reunir a unas 12.000 personas para protestar contra Salvini y desde entonces no ha dejado de crecer con concentraciones y manifestaciones en todo el país para reivindicar el carácter antifascista del Estado italiano.

Las noticias de este domingo por el momento se ciñen a la participación, con un porcentaje del 23,67% hasta las 12.00 horas en Emilia Romaña, el doble que en los comicios anteriores. La votación es desde las 7.00 a las 23.00 horas.