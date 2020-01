Estas son las aerolíneas que ya no vuelan a China

Publicada el 30/01/2020 a las 11:49 Actualizada el 30/01/2020 a las 12:12

Aerolíneas de todo el mundo han decidido tomar medidas de prevención para evitar la propagación del brote de nuevo coronavirus, que van desde la cancelación total de todos los vuelos hasta el posible reembolso del precio de los billetes o un cambio de fecha.

Estas son las compañías que han decidido suspender sus rutas a China y las que han optado por tomar otras medidas:



Aerolíneas que han suspendido sus vuelos

British Airways

La aerolínea británica British Airways ha sido una de las más duras aplicando medidas contra el coronavirus ya que ha suspendido todos los vuelos con origen y destino en China continental, siguiendo los consejos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido: "Pedimos disculpas a los clientes por las molestias, pero la seguridad de nuestros clientes y la tripulación es siempre nuestra prioridad".



Iberia

La principal aerolínea española ha anunciado que suspende de forma temporal todos sus vuelos con Shanghái por la propagación del coronavirus. Los vuelos quedarán anulados desde este viernes 31 de enero y se alargará durante todo el mes de febrero. Los clientes que tengan ya comprados billetes a China pueden pedir a Iberia el reembolso o un cambio de fecha para volar



United Airlines

La estadounidense United Airlines ha decidido suspender algunos vuelos que tenía previstos a Pekín, Hong Kong y Shanghai hasta el 8 de febrero debido a la disminución de la demanda de viajes a China: "Continuaremos vigilando la situación y ajustaremos nuestro cronograma según sea necesario".

The CDC recommends avoiding nonessential travel to Wuhan, China. As a result, we’ve issued a travel waiver for multiple cities in China. You can change your flight at no cost on our app, by direct messaging us here or calling 1-800-864-8331. Waiver: https://t.co/jDqODm8Y6E — United Airlines (@united) January 25, 2020

American Airlines

Esta compañía también ha anunciado que cancela algunas de sus conexiones con China, en concreto la que une la ciudad de Los Ángeles con Shanghai, a partir del 9 de febrero.

Lufthansa, Swiss y Australia Airlines



Lufthansa, Swiss y Australian Airlines, todas integradas en el grupo Lufthansa, han anunciado que suspenden todas las conexiones con China hasta el 9 de febrero aunque se mantienen las rutas a Hong Kong.

Lufthansa, SWISS and Austrian Airlines will suspend their flights to/from (mainland) China until February 9th. For operational reasons, acceptance of bookings for flights to (mainland) China will be suspended until end of Feb. Flights to/from Hong Kong will continue as planned. — Lufthansa News (@lufthansaNews) January 29, 2020

Finnair

La finlandesa Finnair también ha optado por cancelar algunos de sus vuelos a China, en concreto aquellos que conectan Europa con el Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing y con Nankín. Los aviones de estas rutas dejarán de volar a partir del 5 de febrero al primer aeropuerto y a partir del día 8 en el caso del segundo, una suspensión que se mantendrá, al menos, hasta el 29 de febrero.

Due to the recent suspension of all group travel from China, we have to cancel our flights to Beijing Daxing and Nanjing until the end of March. Read more: https://t.co/bk6QpxmqDy — Finnair (@Finnair) January 28, 2020

Air Canada

La canadiense Air Canada ha decidido suspender sus vuelos a Pekín y Shanghai hasta el 29 de febrero tras las recomendaciones del Gobierno de Canadá de evitar viajar a China.

Air Canada Suspends Flights to Beijing, Shanghai: https://t.co/TUyvgtHEpi

//

Air Canada suspend ses vols à destination de Beijing et Shanghai : https://t.co/hLoYPrG2L8 — Air Canada (@AirCanada) January 29, 2020

Ural Airlines

La compañía aérea rusa Ural Airlines ha suspendido sus vuelos hacia Europa debido a la propagación del nuevo coronavirus que se expande por China. Los vuelos se reanudarán después de la normalización de la situación epidemiológica.



Lion Air

La aerolínea indonesia Lion Air, que tiene la mayor flota en el sudeste asiático, es otra de las compañías que ha optado por anular sus conexiones con China aunque esta medida entrará en vigor a partir del 1 de febrero.



Aerolíneas que han tomado otra medidas

Air France

Por su parte, la compañía francesa Air France ofrece la devolución del dinero a aquellos viajeros que decidan renunciar viajar a China. Esta aerolínea ha anulado sus vuelos a Wuhan aunque mantiene sus conexiones con el resto del país.



Japan Airlines

La aerolínea japonesa Japan Airlines no ha suspendido sus vuelos con China pero ofrece a los pasajeros que tengan ya comprado un billete a esta país el reembolso del precio de los billetes o un cambio de vuelo. Además, la compañía recomienda tanto a su tripulación de tierra como de aire que lleve mascarilla durante su jornada de trabajo.