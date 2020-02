Publicada el 02/02/2020 a las 17:02 Actualizada el 02/02/2020 a las 17:38

Al menos dos personas han resultado heridas, con pronóstico reservado, por un apuñalamiento perpetrado este domingo en un municipio de Londres, en un incidente que la Policía Metropolitana de la capital británica ha descrito como un "ataque terrorista", informa Europa Press.

El incidente ha ocurrido en el distrito de Streatham y los agentes de Policía han matado a tiros a un individuo, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres en su cuenta de Twitter, sin dar por el momento más detalles.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

"Se están evaluando las circunstancias (del suceso); el incidente ha sido declarado como (acto) terrorista", han comunicado las fuerzas de seguridad.

#BREAKING UPDATE!!

Police in #London #streatham have shot a suspect after stabbing several people.

In this footage undercover officers warning people to get away because they suspect, the attacker as possible suicide bomber. pic.twitter.com/D2cXO6iYPo — News flash (@BRNewsFlash) February 2, 2020

"Creemos que hay dos personas heridas, esperamos una actualización de su estado. La escena del crimen se encuentra completamente controlada", ha indicado la Policía.

Tanto el primer ministro británico, Boris Johnson, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han sido informados del ataque. "Los terroristas buscan dividirnos y destruir nuestra forma de vida. Aquí, en Londres, nunca les dejaremos triunfar", ha asegurado Khan en un comunicado.