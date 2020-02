El vicepresidente del Senado italiano recomienda el saludo fascista para evitar contagiarse de coronavirus

El vicepresidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa, ha asegurado este lunes que utilizar el saludo fascista, en lugar de un apretón de manos, es la mejor manera de evitar el coronavirus, el brote vírico que ha ya costado la vida a 425 personas, todas ellas en China, salvo dos, en Filipinas y Hong Kong.

"No le des la mano a nadie, el contagio es letal. Usa el saludo romano, antivirus y antimicrobios", ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter La Russa, miembro del partido Hermanos de Italia, heredero del neofascista Movimiento Social Italiano.

La Russa, quien fuera ministro de Defensa entre 2008 y 2011 a las órdenes del Gobierno de Silvio Berlusconi, eliminó rápidamente el texto, aunque hubo tiempo para que algunos se hicieran eco de sus filias.

"¡Vergüenza!", ha manifestado a través de sus redes sociales el Movimiento Cinco Estrellas, donde milita Paola Taverna, también vicepresidenta del Senado, quien ha celebrado que "la idiotez todavía no es contagiosa" y ha recordado el pasado fascista de La Russa, "cuando como secretario regional del Frente de la Juventud salía por las calles de Milán con sus amigos".

Per fortuna l'idiozia ancora non è contagiosa.



Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di essere vicepresidente del Senato.



Eppure i suoi social oggi puzzavano di apologia del fascismo.



Adesso ha rimosso il post, cancellando tutto.



La rete non perdona. pic.twitter.com/siY6OUGWsZ