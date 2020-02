El senador Mitt Romney se desmarca de los republicanos y votará contra Trump en el juicio político

El senador republicano Mitt Romney ha confirmado que votará en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la fase final del juicio político contra él, por considerarle "culpable de un abrumador abuso de la confianza pública" por sus supuestas presiones al Gobierno de Ucrania, informa Europa Press.

El excandidato presidencial ha acusado a Trump de bloquear la ayuda militar a Ucrania con fines "personales" y "políticos", en consonancia con la tesis del Partido Demócrata. "Lo que hizo", ha añadido, "fue un asalto flagrante a nuestros derechos electorales, la seguridad nacional y los valores fundamentales", según The Hill.

Sen. Mitt Romney: "The great question the Constitution tasks senators to answer is whether the President committed an act so extreme and egregious that it rises to the level of a high crime and misdemeanor. Yes he did."