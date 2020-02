El "héroe que dijo la verdad": el precio que pagó el doctor Li Wenliang tras descubrir los primeros casos de coronavirus en Wuhan

Li Wenliang, un médico de 34 años que trabajaba en el hospital de Wuhan que recibió los primeros pacientes infectados por el nuevo coronavirus, falleció este jueves tras contraer esta misma enfermedad. Las redes sociales chinas se han llenado de muestras de apoyo hacia el médico y de indignación con las autoridades del país, porque él fue la primera persona que se percató de la existencia de este virus y alertó a sus compañeros, y porque fue perseguido por ello en un primer momento por la policía del régimen, tal y como recoge la BBC.

Todo empezó el pasado mes de diciembre, según contó el propio Li Wenliang a través de un vídeo que publicó en la red social china Weibo –el Twitter chino–. Descubrió en el hospital donde trabajaba a siete pacientes que parecían tener el SARS o síndrome de respiratorio agudo, una enfermedad que causó la muerte de 600 personas e infectó a 5.327 durante nueve meses en 2003. Pensó que el contagio se pudo producir en el mercado de mariscos de Huanan (Wuhan) y puso a los enfermos en cuarentena. Él no sabía todavía que eran los primeros pacientes infectados por el nuevo coronavirus.

El 30 de diciembre mandó un mensaje a sus siete compañeros de trabajo a través de un chat grupal para contarles sus sospechas y aconsejarles que usaran ropa protectora para evitar el contagio. Cuatro días después, la Oficina de Seguridad Pública del Partido Comunista le convocó para que firmara una declaración en la que se autoinculpaba de "hacer comentarios falsos" que habían "perturbado gravemente el orden social". La carta acababa con un aviso de las autoridades: "Te lo advertimos seriamente: si sigues siendo obstinado, con tal impertinencia, y continúas con esta actividad ilegal, serás llevado a la justicia. ¿Entendido?" Debajo, con la letra del doctor, aparece escrito: "Sí, lo entiendo", acompañado con la rúbrica de sus huellas dactilares. Todas las personas que participaron en ese chat fueron también investigadas por "difundir rumores" sobre esta enfermedad.

Una semana después, el Li Wenliang estuvo tratando a una mujer con glaucoma que, al parecer, estaba infectada por el nuevo coronavirus. Durante las primeras semanas de enero, las autoridades de Wuhan insistieron en que sólo aquellos que entraban en contacto con animales infectados podían contraer el virus, por lo tanto, los médicos no se protegían cuando trataban a estos pacientes. Esto provocó que el 10 de enero el doctor empezara a sentir los primeros síntomas –tos y fiebre– y que, dos días después, acabara en el hospital. Su familia también enfermó y acabó en el centro sanitario.

Diez días después de su ingreso, el 20 de enero, China declaró la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Es entonces cuando el doctor Li mostró en Weibo la carta que el Gobierno chino le hizo firmar negando sus sospechas. Esta publicación se viralizó e hizo que las autoridades locales se disculparan.

Al principio, Li Wenliang daba negativo en las pruebas de diagnóstico del coronavirus, pero finalmente, el 30 de enero, dio positivo. Acabó falleciendo este jueves.

Confusión e indignación en redes

El hospital donde el doctor se encontraba ingresado anunció que sobre las 21.30 hora local de este jueves el doctor había muerto. Esto hizo que los medios se hicieran eco de la noticia y que la Organización Mundial de la Salud expresara sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. No obstante, horas después el centro de salud lo negó, asegurando que habían podido reanimarlo.

