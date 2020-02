La Policía de Brasil mata a uno de los sospechosos del asesinato de la activista Marielle Franco

Publicada el 10/02/2020 a las 17:18 Actualizada el 10/02/2020 a las 17:35

La Policía de Brasil ha matado este lunes a Adriano Magalhaes da Nobrega, sospechoso del asesinato de la concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro y activista Marielle Franco, tras un enfrentamiento en el estado de Bahía, según el portal de noticias G1, informa Europa Press.

Magalhaes da Nobrega, presunto miembro de una milicia paramilitar, "fue localizado por la Policía en la zona rural de la ciudad de Esplanada", unos 170 kilómetros al norte de Salvador, la capital de Bahía, tal y como ha indicado la Secretaría de Seguridad del estado del nordeste de Brasil en un breve comunicado.

"En el momento de su arresto disparó contra los oficiales y resultó herido en el tiroteo. Fue llevado a un hospital pero murió como consecuencia de sus heridas", recoge el texto, que señala que se han hallado cuatro armas en la casa donde permanecía oculto el sospechoso.

El citado portal de noticias ha señalado que el sospechoso se encontraba escondido en una vivienda del concejal del Partido Social Liberal (PSL), Gilsinho da Dedé, quien ha asegurado no estar al tanto.

"En realidad me enteré por un vecino que me dijo que estaba operando allí y me preguntó si yo sabía algo del asunto. Pensó incluso que era un atraco. Estaba viajando y no tenía información", ha aclarado.

Da Dedé se unió al PSL en 2016, cuando el presidente, Jair Bolsonaro, no estaba aún afiliado a la formación. "Nunca estuve ideológicamente en sintonía con el presidente. Hice campaña por Rui Costa (actual gobernador de Bahía) en el estado y por Fernando Haddad (candidato a la presidencia por el PT) en el nacional", ha explicado.

Franco, militante del Partido Socialismo y Libertad, fue abatida junto al conductor del vehículo en el que viajaba en la zona norte de Río de Janeiro a mediados de marzo de 2018, cuando tenía 39 años.

La activista había denunciado en numerosas ocasiones las atrocidades cometidas por milicias paramilitares en diversos distritos de Río de Janeiro.

Los investigadores aún no han identificado a los responsables del asesinato, pero las sospechas se centran principalmente en la Oficina del Crimen, una supuesta milicia paramilitar presuntamente liderada por el propio Magalhaes da Nobrega.

El sospechoso recibió en 2005 la medalla Tiradentes, la condecoración más alta del estado de Río de Janeiro, por iniciativa del actual senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño.

Los expolicías Ronnie Lessa y Elcio e Queiroz han sido detenidos por su presunta participación en el crimen. Según la pesquisa, los sospechosos de haber cometido el crimen habrían estado horas antes en la casa del entonces diputado federal y ahora dirigente del país.