El partido Fianna Fáil obtiene un escaño más que el Sinn Féin en Irlanda, según el recuento final

El recuento final de los votos de las elecciones legislativas celebradas este sábado en Irlanda ha concluido con el partido Fianna Fáil con un escaño más que el Sinn Féin, después de que los resultados parciales avanzaran la victoria de este último.

En concreto, el Fianna Fáil de Micheál Martin ha obtenido un total de 38 asientos, una ventaja estrecha frente a los 37 logrados por el Sinn Féin de Mary Lou McDonald. No obstante, el Sinn Féin sí tiene un porcentaje de votos más alto que el Fianna Fáil, 24,53% frente a 22,18, ventaja que no se ha traducido en más escaños.

Fianna Fáil, uno de los partidos tradicionalmente dominante de la política irlandesa junto al Fine Gael, se ha dejado seis escaños respecto al resultado de las elecciones de 2016. Por su parte, el Sinn Féin ha incrementado sus escaños en 14 respecto a 2016.

En tercer lugar ha quedado el Fine Gael del primer ministro saliente, Leo Varadkar, con 35 escaños y el 20,86 por ciento de los sufragios, 15 asientos menos que en 2016.

Detrás se sitúa el Partido Verde, con 12 escaños y el 7,13% de los votos (10 más que en 2016); el Partido Laborista, 6 escaños y el 4,38% de los votos (uno menos); el Partido Socialdemócrata, 6 asientos y el 2,9% de los apoyos (tres más); y Solidaridad-La Gente Por Delante de los Beneficios, con 5 asientos y el 2,63% de los votos (uno menos). Por su parte, los candidatos independientes han logrado 21 escaños y el 15,39% de los votos.

La encuesta a pie de urna publicada en la noche del sábado apuntaba a un triple empate entre Sinn Féin, Fine Gael y Fianna Fáil con un 22% de votos cada uno, pero los resultados oficiales indicaron que el Sinn Féin podría ser el vencedor de estos comicios con varios puntos porcentuales de ventaja frente al Fiana Fáil.



Contactos para formar gobierno

McDonald ha anunciado la apertura de conversaciones con otras formaciones políticas con la intención de negociar la formación de gobierno y ha mencionado concretamente al Partido Verde, al Partido Socialdemócrata y a Solidaridad-La Gente Por Delante de los Beneficios, tres partidos minoritarios y de izquierda.

"También he dicho en otras ocasiones que hablaré y escucharé a todos. Pienso que es lo que hacen los adultos y es lo que demanda la democracia", ha apuntado McDonald en declaraciones a la prensa desde sede de la Royal Dublin Society en la capital irlandesa.

