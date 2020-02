Conmoción en Alemania tras el asesinato de diez personas en un atentado xenófobo de un terrorista de ultraderecha

Al menos diez personas han muerto como consecuencia de un ataque terrorista con motivos xenófobos perpetrado por un hombre armado a última hora de la noche del miércoles en la ciudad de Hanau, en el estado de Hesse, en el centro de Alemania.

"Basándonos en lo que sabemos hasta ahora, había desde luego un motivo xenófobo", ha asegurado el ministro del Interior del estado alemán de Hesse, Peter Beuth, en una rueda de prensa celebrada este jueves por la mañana.

En torno a las 22.00 horas del miércoles, el autor de los hechos abrió fuego en un bar de shishas en el centro de Hanau y poco después se desplazó a otro local de pipas de agua situado a unos dos kilómetros, en un barrio del oeste, donde protagonizó otro tiroteo en el que acabó con la vida de ocho personas. Uno de los heridos falleció en el hospital poco después por la gravedad de las heridas sufridas.

Tras los dos tiroteos contra tres bares, el hombre se ha desplazado en coche hasta su casa y allí ha matado a su madre, de 72 años de edad, antes de quitarse la vida, según ha contado el ministro del Interior de Hesse.

El autor de los hechos, que están siendo investigados por la Policía como un atentado terrorista, tenía 43 años, era cazador y tenía sus armas con la correspondiente licencia. Las autoridades no le habían investigado antes del ataque de este miércoles. Beuth ha dicho que el ataque contra tres bares de shishas y un vehículo han dejado nueve muertos y un herido grave, además de varias personas más heridas con lesiones de menos gravedad.

Fuentes de las fuerzas de seguridad han explicado que muchas de las víctimas mortales son de origen extranjero aunque no está claro si alguna de ellas tenía nacionalidad de otro país. Entre los fallecidos figuran varios ciudadanos turcos, según ha contado un portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, que ha señalado que el atacante ha elegido a sus víctimas por su raza.

"Que Alá haga que descansen las almas de nuestros ciudadanos que han muerto en el ataque xenófobo y racista que ha tenido lugar en Alemania la pasada noche", ha afirmado Kalin, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. El portavoz de la Presidencia turca ha emplazado a las autoridaeds alemanas a dedicar "el máximo esfuerzo" a aclarar el incidente.

Actuó en solitario

El ministro del Interior de Hesse ha señalado que los investigadores creen que el autor del ataque actuó en solitario y que mató a su madre antes de quitarse la vida. El arma que utilizó en los tiroteos ha sido encontraba junto al cuerpo del sospechoso.

El autor de los dos tiroteos ha dejado en su vivienda un vídeo y un manifiesto en el que expresa ideas racistas y de extrema derecha. En el vídeo, de una hora de duración y que ha difundido en Internet, señala que Alemania está controlada por una agencia secreta con amplios poderes. Además, realiza comentarios negativos sobre los migrantes de países árabes y Turquía.

El diario alemán Bild ha indicado que el autor de los dos tiroteos ha sido identificado como Tobias R. y ha mostrado una imagen del hombre, tras contar que ha dejado un vídeo y un manifiesto reivindicado su ataque.

El experto antiterrorista Peter R. Neuman, director del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ISCR), ha explicado que el manifiesto que ha dejado el autor de los tiroteos señala que es una persona con estudios universitarios que había manifestado su odio a los "extranjeros" y a las personas "no blancas".

"Odia a los extranjeros y a los no blancos. Aunque no enfatiza en el islam, pide el exterminio de varios países en Asia Central y en Oriente Próximo, regiones en las que los países son de mayoría musulmana", ha señalado este experto antiterrorista.

Neuman ha indicado que en el manifiesto "justifica el asesinato de poblaciones enteras de países en términos eugenistas", con el argumento de que "la ciencia ha demostrado que ciertas razas son superiores". Además, se define como un "célibe involuntario" y dice que no ha tenido una relación con una mujer en los últimos 18 años.

La Fiscalía federal alemana se ha hecho cargo de la investigación del ataque, según ha informado un portavoz en Karlsruhe. Beuth ha dicho que el ataque se ha perpetrado en tres bares de shishas, locales en los que los clientes se reúnen para fumar pipas de agua, y ha señalado que también un vehículo ha recibido disparos. Las autoridades han usado cámaras de vigilancia para identificar el coche y la residencia de su propietario.

La Policía ha dicho que el primer tiroteo se ha registrado en un bar de shishas en Heumarkt, en el centro de Hanau, y el segundo en el barrio de Kesselstadt, a unos dos kilómetros de distancia, según DPA. Hanau está situada a unos 20 kilómetros al este de Frankfurt y tiene una población de unas 10.000 personas.

"El odio es veneno y existe en nuestra sociedad"

La canciller alemana, Angela Merkel, ha condenado el atentado xenófobo que ha acabado con la vida de diez personas en la ciudad de Hanau, al tiempo que ha advertido de que el "racismo es veneno" y ha lamentado que el odio está en la sociedad alemana.

"El racismo es veneno. El odio es veneno y existe en nuestra sociedad", ha afirmado la canciller alemana, en su primera reacción tras el atentado. "Ha sido responsable de demasiados crímenes", ha asegurado Merkel, antes de recordar el ataque que acabó con la vida del político Walter Luebcke, el atentado contra una sinagoga en Halle y una serie de asesinatos de migrantes perpetrados entre 2000 y 2006 por un grupo conocido como Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU).

La canciller ha hecho hincapié en que Alemania cree en la "dignidad" de cada persona, independientemente de su raza o etnia.

La ministra de Justicia alemana, Christine Lambrecht, ha afirmado que está conmocionada por elevado número de personas que han sido "asesinadas sin motivo". "Tenemos que aclarar los antecedentes de este ataque y hacer todo lo posible para prevenir ataques así en el futuro", ha subrayado.

El alcalde de la localidad, Claus Kaminsky, ha dicho que ha sido "una noche" que difícilmente podría imaginarse que fuera "peor". "Ha sido una noche terrible, que nos ocupará durante largo tiempo y que se quedará en nuestros tristes recuerdos", ha señalado el primer edil, según recoge el diario Bild.

Condena internacional

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado el atentado y ha emplazado a las autoridades germanas a hacer todos los esfuerzos para aclarar lo sucedido en el ataque. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha dicho en un comunicado que el "racismo" y la "islamofobia" están al alza en Europa

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha mostrado sus condolencias por el "ataque racista". "Mis pensamientos están con el pueblo de Alemania cuando está de luto por los que se han ido en este terrible atentado la noche pasada en Hanau", ha afirmado el premier británico, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Reino Unido está con nuestros amigos alemanes en contra de este ataque racista contra nuestros valores", ha subrayado.

