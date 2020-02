Trump critica el Oscar a 'Parásitos' y la distribuidora de la película le responde: "Es comprensible, no sabe leer"

Publicada el 21/02/2020 a las 12:14 Actualizada el 21/02/2020 a las 12:57

Donald Trump tiene encaminada la campaña para ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales del próximo noviembre y ha aprovechado uno de sus últimos mitins, en el estado de Colorado, para criticar el Oscar obtenido por la surcoreana Parásitos, que hizo historia al ser el primer largometraje de habla no inglesa que gana el galardón a mejor película, además del de cinta internacional.

"¿Cómo de malos fueron los Oscar este año?", preguntó el magnate neoyorquino. "Y el ganador es una película... ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?", declaró, molesto, el presidente estadounidense, ante una audiencia entregada que jaleó sus comentarios contra la Academia del cine.

President Donald Trump is apparently not a fan of “Parasite” https://t.co/RBASFAkURS pic.twitter.com/tGfKRvJONO — TIME (@TIME) February 21, 2020

Así, Trump hizo referencia a los conflictos en las relaciones con Corea del Sur y pidió recuperar películas del Hollywwod clásico, como Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939 . "Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos Lo que el viento se llevó, ¿por favor? El crepúsculo de los dioses... Tantas películas geniales", manifestó.

La respuesta por parte de la distribuidora de Parásitos en Estados Unidos, Neon, no tardó en llegar: "Es comprensible, no sabe leer", dijeron del mandatario en alusión a los subtítulos con los que el público que no habla coreano ha visto la película.

El presidente cargó también contra Brad Pitt, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Érase un vez en... Hollywood. "Y luego tienes a Brad Pitt. Nunca he sido un gran admirador suyo", exclamó Trump. "Se levantó, dijo una pequeña cosa sabia. Es un tipo poco sabio", opinó sobre el discurso de Pitt, en el que el actor ironizó al relacionar lo breves que son las intervenciones de los Oscar con lo corta que fue la declaración de los testigos en el impeachment contra Trump.