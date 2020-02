Publicada el 24/02/2020 a las 18:25 Actualizada el 24/02/2020 a las 18:54

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein ha sido declarado culpable por un jurado en Nueva York de dos de los cinco delitos sexuales de los que estaba acusado. Concretamente, el jurado encontró culpable a Weinstein, de 67 años, de un delito sexual en primer grado y de una violación en tercer grado.

En su sentencia, el jurado–formado por cinco mujeres y siete hombres– absolvió al desprestigiado magnate cinematográfico de los cargos más graves, violación en primer grado y, especialmente, del de conducta sexual depredadora que podría haber llevado aparejada la pena de cadena perpetua, según informa The New York Times. En este juicio, que no es el único proceso penal que tiene en curso ya que está pendiente de otro juicio pendiente en Los Ángeles, Weinstein enfrentaba cinco cargos por presuntamente haber atacado sexualmente a la ayudante de producción Mimi Haley, obligándole a practicar sexo oral en 2006, y por la presunta violación de la actriz Jessica Mann en 2014.

La defensa del condenado sostuvo en todo momento que las relaciones que ambas mujeres mantuvieron con Weinstein fueron consensuadas. La sentencia contra Weinstein llega más de dos años después de que salieran a la luz las acusaciones contra antaño poderoso productor de Hollywood que desataron el movimiento #MeToo.