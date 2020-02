Italia suspende el Carnaval de Venecia y registra ya 4 víctimas mortales por coronavirus

Las autoridades de la región italiana del Véneto han anunciado la suspensión del Carnaval de Venecia mientras que el gobierno local lombardo ha cancelado los eventos previstos en el teatro de La Scala como parte de las medidas de contención decretadas por el Gobierno italiano contra el brote de coronavirus que ha dejado ya cuatro muertos, mientras el número de casos confirmados asciende a 132.

Por el momento, 26 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos, según ha informado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. Lombardía acapara la inmensa mayoría de los casos, 93, seguida de Véneto, con 24, contando los dos fallecidos por la enfermedad. A estas regiones se suman Emilia-Romaña, con nueve casos, Piamonte, con seis casos y Lacio, con otros dos, según ha enumerado Fontana en una entrevista con Sky TG24, según informa Europa Press.

La última víctima mortal es un hombre de 84 años de edad que estaba ingresado en un hospital de Bérgamo, en el norte del país. El fallecimiento de este hombre llega después de que el domingo muriera una mujer de edad avanzada y enferma de cáncer en Cremona, en la región de Lombardía.

Los esfuerzos de contención pasan por encontrar al llamado paciente cero, origen del contagio en Italia. "Es muy importante que lo identifiquemos, de ahí el fuerte cordón sanitario que hemos instalado. Y es importante porque de esta manera puede reconstruir la cadena de contactos y posibles infecciones", ha explicado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en declaraciones recogidas por La Repubblica.

Medidas de contingencia

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció este sábado la adopción de un decreto legal para la contención de epidemias que restringirá la entrada y la salida en Véneto y Lombardo, tras una reunión mantenida con Borrelli.

Los eventos deportivos en las regiones de Lombardía y Véneto han sido cancelados, incluidos los tres partidos de fútbol de la Serie A, la primera categoría italiana, entre Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona-Cagliari. A partir de este lunes, todas las universidades de ambas regiones permanecerán cerradas durante una semana.

La Scala también se ha visto afectada por el coronavirus. En una breve nota, el insigne teatro milanés informa que "en relación con la evolución de la propagación del coronavirus, las actuaciones en el teatro se suspenden como medida de precaución a la espera de las disposiciones de las autoridades competentes".

Igualmente la catedral de Milán permanecerá cerrada a los turistas lunes y martes debido a la emergencia. La zona dedicada a la oración permanecerá abierta según la práctica habitual, pero las misas están suspendidas salvo la de las 20.00 horas que se retransmitirá en directo en Chiesa TV (Iglesia TV) y a través de Internet.

Asimismo, todas las localidades donde vivan más de 50.000 personas se han convertido en "zonas rojas", bajo cuarentena. Allí, "el acceso a servicios públicos esenciales y negocios para la compra de necesidades básicas está sujeto al uso de equipo de protección personal".

Además, a todos aquellas personas que hayan mantenido "contactos cercanos con casos confirmados" se les deberá aplicar la "medida de cuarentena con vigilancia activa", según el decreto.

Como nota adicional, los 274 migrantes desembarcados este domingo en Pozzallo (Sicilia) tras ser rescatados por Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée no han arrojado casos positivos pero serán sometidos a un cordón sanitario", según el alcalde de la ciudad de Ragusa, Roberto Ammatuna, "a través de una cuarentena de dos semanas".

UPDATE: The #OceanViking has moved to anchor outside the port of #Pozzallo, where the #MSF & @SOSMedIntl rescue ship has been instructed to remain in quarantine for 14 days. Italian authorities say this is a precautionary measure in response to the COVID-19 outbreak. pic.twitter.com/gjhjjfzgVO