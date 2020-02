Al menos cinco muertos en un tiroteo registrado en una fábrica de cerveza en Milwaukee

Al menos cinco empleados de una fábrica de cerveza de la empresa Molson Coors en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin (norte), han muerto este miércoles en un tiroteo registrado en sus instalaciones, informa Europa Press.

Poco antes de que la Policía se desplazara hasta el lugar de los hechos a las 14.00 horas (hora local), los trabajadores de la fábrica fueron notificados de que había un tirador en el edificio, cerca de la escalera de la segunda planta, según informaciones del diario local Milwaukee Journal Sentinel.

El jefe de la Policía de Milwaukee, ha confirmado que el presunto tirador, un lugareño de 51 años, ha fallecido tras dispararse, tal y como ha señalado la cadena estadounidense CNN.

El alcalde de la localidad, Tom Barrett, también ha expresado su pésame a las víctimas y ha calificado el ataque como un "día muy duro para cualquiera que estuviera relacionado con esta situación".

En ese sentido también se ha expresado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aprovechando una comparecencia ante los medios para abordar la situación del brote del nuevo coronavirus, ha querido mandar a los familiares de las víctimas del tiroteo sus condolencias. "Nuestros corazones lloran por ellos y por sus seres queridos", ha dicho ante los medios en la Casa Blanca.

"I'd like to extend my deepest condolences to the victims and families in Milwaukee, Wisconsin." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/S7JYIVByyT