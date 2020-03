Turquía constata la salida de 76.000 migrantes a la Unión Europea desde la apertura de sus fronteras

El ministro de Interior turco, Suleyman Soylu, ha informado este domingo de que en torno a 76.000 migrantes han cruzado desde Turquía a la Unión Europea después de que el Gobierno turco les permitiera cruzar en Edirne, en la frontera con Bulgaria y Grecia, y de Ipsala, a unos 80 kilómetros al sur, donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha constatado la presencia esta noche de más de 13.000 personas repartidas en diversos grupos a la espera de entrada, informa Europa Press.

"Para las 09.55 de este domingo (hora local), el número de migrantes que salieron de nuestro país a través de Edirne ha alcanzado los 76.358", ha publicado Soylu en su cuenta de Twitter.

Si bien el ministro estima que durante esta pasada noche 29.000 personas atravesaron la línea fronteriza, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha constatado al menos "13.000 personas reunidas en los puntos fronterizos declarados en Pazarkule e Ipsala y en otros múltiples cruces fronterizos informales, en grupos de "entre varias decenas y más de 3.000 personas".

"El número de migrantes que se desplazaban a través de Edirne hacia la frontera ha ido aumentando durante el día a medida que llegaban automóviles, taxis y autobuses desde Estambul", según ha informado el jefe de misión de la OIM en Turquía, Lado Gvilava.

"La mayoría de los que están en movimiento son hombres, pero también estamos viendo muchos grupos de familias que viajan con niños pequeños. Estamos distribuyendo cajas de comida y otros suministros básicos en la ciudad", ha explicado Gvilava antes de alertar que "las temperaturas están bajando a casi los 0ºC y el viento es bastante malo, por lo que nos preocupan estas personas vulnerables que están expuestas a los elementos".

La UE apoya a Grecia y Bulgaria en sus medidas de contención

Esta apertura fronteriza tiene lugar en medio de una semana crítica para Turquía en la guerra de Siria, donde al menos 36 de sus militares han fallecido por un bombardeo del Ejército sirio en la región de Idlib, el último gran bastión de los grupos rebeldes y yihadistas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó este sábado que un día antes ordenó abrir las fronteras con Europa y cargó la UE por no cumplir con el acuerdo alcanzado en 2016 para el cierre de la frontera a cambio de ayuda económica y ha explicado que ese es el motivo de la apertura de la frontera. "La Unión Europea debe mantener sus promesas", ha subrayado.

La Unión Europea ha declarado su apoyo inmediato a Grecia y Bulgaria en sus medidas de contención de entrada. En un mensaje publicado este sábado en su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado seguir "de cerca y con preocupación la situación en las fronteras exteriores de la UE con Turquía", y confirmado que está manteniendo "contacto permanente" tanto con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, como con su homólogo búlgaro, Boiko Borisov.

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2)