Bruselas pide vetar los viajes "no esenciales" a la UE durante al menos un mes para frenar el coronavirus

Publicada el 16/03/2020 a las 18:50 Actualizada el 16/03/2020 a las 18:51

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido este lunes prohibir los viajes de entrada a la Unión Europea que no sean "esenciales" durante al menos un mes para tratar de contener la propagación del coronavirus, que ha contagiado ya a más de 40.000 personas en la Unión Europea.

La conservadora alemana ha tenido ya contactos durante el fin de semana con las capitales para presentarles esta propuesta y asegura haber recibido un "fuerte apoyo", según ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, la cuestión depende de lo que decidan el martes los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la videoconferencia que mantendrán a partir de las 17:00 horas para hacer balance de la gestión de esta crisis.

Se trata de un cierre de frontera parcial que solo afectará a los viajes de entrada y no a los de salida y que tendrá una serie de exenciones para que no afecte a los desplazamientos considerados "esenciales". De este modo, ha explicado Von der Leyen, no se aplicará a ciudadanos de europeos que quieran regresar a casa ni a sus familiares y tampoco a residentes de larga duración de la UE ni a trabajadores legales transfronterizos.

Además quedarían exentos diplomáticos y personal médico, enfermeros o investigadores que puedan ayudar a combatir la propagación del virus. Tampoco afectará a quienes transporten bienes a la Unión Europea, ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario, porque cree que se debe asegurar que se mantiene el abastecimiento de medicamentos y alimentos al Mercado Interior.

Von der Leyen ha advertido de que los servicios sanitarios en la Unión Europea se encuentran "bajo enorme presión" y ha pedido adoptar medidas que ayuden a aliviar la situación, si bien ha avisado de que tales medidas "solo serán efectivas si son coordinadas".