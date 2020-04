'Corona-news': la alternativa de confinar solo a los grupos de riesgo, el aborto en EEUU y el contagio entre gatos

Publicada el 03/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/04/2020 a las 20:15

infoLibre resume las informaciones más interesantes sobre el Covid-19 publicadas en la prensa internacional. Esta es nuestra selección de hoy.

¿Es una alternativa confinar sólo a grupos de riesgo? (Der Spiegel)

Las voces que abogan en Alemania por el fin del confinamiento –sólo se puede tener contacto al mismo tiempo con una persona fuera de la familia– son cada vez más fuertes. Der Spiegel se pregunta si es factible la alternativa de centrar las medidas de distanciamiento social en los grupos de riesgo y no en la población en su conjunto.

Esto suena tentador, pero "mientras el virus se esté propagando de forma incontrolada sería demasiado arriesgado", alerta el epidemiólogo Alexander Kekulé del Hospital Universitario de Halle. Así lo demuestra la experiencia de Gran Bretaña, donde el objetivo inicial era crear una inmunidad de grupo lo más rápidamente posible, pero al final se introdujeron medidas de protección estrictas para todos.

Los expertos con los que habló el semanario alemán ven tres grandes problemas en esa alternativa:

No sería posible proteger a los grupos de riesgo con absoluta seguridad .

. Aunque fuera posible proteger a esos grupos, existe la posibilidad de que el número de personas infectadas creciera tanto de golpe que colapsasen los hospitales .

. No es sencillo determinar quién estaría incluido en los grupos de riesgo.

Si se tomara la idea en serio, habría que separar al menos a la mitad de la población de la vida pública: a los mayores de 60 años, a los fumadores y al resto de personas con patologías previas (asmáticos, diabéticos, enfermos con cáncer o problemas circulatorios). Y el proyecto básicamente fracasaría porque esas personas de los grupos de riesgo viven en muchas ocasiones en el mismo hogar que los demás. Tienen parejas e hijos, que volverían al trabajo o a la escuela. Separarlos permanentemente de sus familias sería imposible.

Kekulé aboga por una protección especial para las personas mayores de 70 años, asegurando al mismo tiempo que el virus sólo se propague lentamente entre el resto de la población. El modelo de protección de los grupos más vulnerables sólo funciona cuando se ha reducido el riesgo general de infección.

Otra batalla legal por el aborto en EEUU (The Washington Post)

El coronavirus está desatando otra batalla legal en Estados Unidos en torno al aborto. Así lo explica The Washington Post en una información sobre el número creciente de estados que intentan prohibir el aborto durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, clasificándolo como un procedimiento médico innecesario.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Texas, uno de los primeros estados en promulgar tal prohibición, puede hacerlo temporalmente. El fallo revoca la decisión previa de un juez federal de Austin, que había suspendido la restricción estatal sobre los abortos que entró en vigor después de que el gobernador –el republicano Greg Abbott– firmara una orden ejecutiva por la que se paralizaban todas las interrupciones de embarazo que no fueran "inmediatamente necesarias desde el punto de vista médico" para salvar una vida.

Otros estados intentan seguir los pasos de Texas. En Ohio, en cambio, un juez federal se puso del lado de Planned Parenthood en su demanda contra el estado, que fue el primero en prohibir los abortos clasificándolos como procedimientos médicos innecesarios. El juez ordenó que se levantara la prohibición durante dos semanas. En Alabama, un magistrado de la corte de distrito suspendió la prohibición hasta escuchar las alegaciones de ambas partes la próxima semana. Hay demandas pendientes en Iowa y Oklahoma. El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, incluyó el aborto en una orden ejecutiva que prohíbe las intervenciones electivas. Y el gobernador republicano de Misisipi, Tate Reeves, manifestó la misma opinión.

Los defensores del derecho al aborto se preparan por su parte para una larga batalla legal. "Vamos a adoptar todas las acciones legales posibles para mantener las clínicas abiertas y si eso nos obliga a acudir al Tribunal Supremo, es lo que haremos", advirtió Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights). Los defensores del derecho al aborto aseguran que el acoso a las clínicas ha aumentado en los últimos días y que los manifestantes están tosiendo a la cara del personal y de las mujeres que acuden a los centros.

Los gatos también se pueden infectar entre ellos (The Guardian)

Las personas que tengan gatos quizá deban ser más cautelosas en el contacto con sus mascotas, ya que un estudio realizado en China ha revelado que el Covid-19 puede transmitirse entre los mininos. Así lo recoge The Guardian en una información sobre el tema.

El equipo del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin en China descubrió que los gatos son altamente propensos al Covid-19 y parecen ser capaces de transmitir el virus a través de gotas de la nariz a otros felinos. Sin embargo, se comprobó que era poco probable que perros, pollos, cerdos y patos contrajeran la infección.

Recientemente, también se conoció la noticia de un gato en Bélgica que estaba infectado con Covid-19. Una semana después de que el dueño de la mascota comenzara a mostrar síntomas, el gato también desarrolló dificultades respiratorias, diarrea y vómitos, y las pruebas realizadas por los veterinarios de la Universidad de Lieja mostraron que el animal estaba infectado con el coronavirus.

El profesor Jonathan Ball, virólogo de la Universidad de Nottingham, sostiene que se habían realizado observaciones similares sobre la transmisión en gatos en relación con el SARS, un virus genéticamente relacionado con el Covid-19. "Sin embargo, hay que recordar que los gatos no están jugando un papel importante, si es que juegan alguno, en la propagación de este virus", destacó Ball. "La transmisión de humano a humano es claramente el principal transmisor, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico pensando en los gatos como una fuente del virus. Obviamente, si crees que tienes Covid-19 y compartes una casa con un gato, entonces sería sensato limitar las interacciones cercanas con tu mascota hasta que estés mejor".

Cómo usar con inteligencia los test de anticuerpos (The Economist)

Pronto estarán disponibles los test de anticuerpos, que permiten identificar a aquellas personas que han tenido infecciones en el pasado y que ahora pueden ser inmunes. The Economist defiende la necesidad de usar estas pruebas de forma inteligente. A corto plazo, saber quiénes son inmunes permitirá a las autoridades identificar a las personas que pueden volver a sus puestos de trabajo sin riesgo de infectar a otros. Esto es particularmente valioso en los casos del personal sanitario. A largo plazo, ayudará a saber hasta qué punto el virus se ha propagado en una población y, por consiguiente, si se ha producido la denominada inmunidad de grupo o comunitaria.

Las pruebas de anticuerpos ya se han utilizado, de forma aún limitada, en China, Singapur y Corea del Sur. Varios test de este tipo han sido desarrollados por compañías de todo el mundo, pero de momento ninguno ha sido aprobado para su uso generalizado. Aunque tales pruebas son relativamente fáciles de fabricar, asegurar que den resultados útiles y fiables está siendo complicado.

Hay tres datos interesantes que ofrecen dichas pruebas. Un positivo únicamente en IgM (Inmunoglobina M) significa que la persona ha tenido una infección muy reciente o incluso actual. Los positivos tanto en IgM como en IgG (Inmunoglobina G) significan que el usuario se infectó en algún momento del mes anterior al test. Un positivo sólo en IgG significa que la infección ocurrió hace más de un mes y el usuario debería ser inmune. Un resultado negativo probablemente significa que no hay infección, aunque también podría implicar que es demasiado pronto para que existan los anticuerpos, ya que los primeros IgM suelen tardar entre 7 y 10 días en aparecer desde que se produce la infección.

La utilidad de los test se mide con dos variables: su sensibilidad y su especificidad. La sensibilidad de una prueba se refiere a lo buena que es para detectar lo que se supone que debe detectar, en este caso los anticuerpos IgM e IgG. La especificidad mide cuán buena es esa prueba para detectar sólo los anticuerpos que se supone que debe detectar. Hay siete coronavirus humanos e, idealmente, una prueba detectaría sólo los anticuerpos producidos en respuesta al Covid-19.

Hacer un test muy sensible puede suponer que pierda especificidad. Y al revés. Así que hay que buscar un equilibrio, algo que no siempre es negativo, pues permite utilizar diferentes tipos de test en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si la intención es identificar a los médicos y enfermeras que tienen anticuerpos contra el Covid-19, para que puedan volver a trabajar con seguridad con los pacientes infectados, entonces lo más importante es que la prueba tenga una alta especificidad. En cambio, si el objetivo es recoger datos de transmisión, la sensibilidad es la prioridad ya que un falso negativo significaría la pérdida de información y la consiguiente falta de seguimiento de los contactos de esa persona.

Zoom no protege datos personales (The New York Times)

Una investigación del New York Times ha demostrado que la plataforma de videoconferencias Zoom tenía activa una función de minería de datos que permitía a algunos usuarios acceder subrepticiamente a los datos del perfil de LinkedIn de otros participantes, sin que Zoom les pidiera permiso o les notificara que alguien los estaba espiando. Zoom aseguró este jueves que deshabilitaría esa función, después de que el periódico neoyorkino contactase con la empresa para pedirle su versión de los hechos.

El confinamiento global a causa del coronavirus ha convertido a Zoom en la aplicación gratuita más demandada en la Apple Store de 64 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y Francia, según Sensor Tower, una empresa de análisis de aplicaciones móviles.

Cuando un usuario se inscribía en una reunión virtual, el software de Zoom enviaba automáticamente su nombre y dirección de correo electrónico a un sistema que la propia empresa utiliza para relacionarlos con sus perfiles de LinkedIn.

La función de minería de datos estaba disponible para los usuarios de Zoom que se suscribían a una herramienta de ventas llamada LinkedIn Sales Navigator. Una vez que un usuario de Zoom habilitaba la función, podía acceder de forma rápida y encubierta a los datos de los perfiles de LinkedIn de las personas que participaban en las reuniones virtuales de Zoom. El rotativo asegura que incluso cuando un reportero se conectaba a una reunión de Zoom de forma anónima, el software era capaz de identificar su perfil de LinkedIn y revelar su nombre.

"Está muy claro que no han priorizado la privacidad y la seguridad de la manera en que deberían haberlo hecho, lo que obviamente es más que preocupante", concluye Jonathan Mayer, profesor adjunto de informática y asuntos públicos de la Universidad de Princeton.