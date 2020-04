Los laboristas británicos eligen a Keir Starmer como sucesor de Corbyn

Keir Starmer ha sido elegido nuevo líder del Partido Laborista británico tras derrotar este sábado a Rebecca Long-Bailey en una votación en la que han participado los afiliados, sindicalistas y simpatizantes registrados del partido y sucederá así a Jeremy Corbyn al frente del histórico partido de centro-izquierda británico, ahora en la oposición. La candidatura de Starmer se ha impuesto en primera ronda al ganar más del 50 % de los votos, según informa la cadena británica BBC y recoge Europa Press.

Concretamente ha obtenido 275.780 votos, el 56,2 % del total. Starmer se ha impuesto así a Rebecca Long-Bailey (135.218 votos, 27,6 %) y a Lisa Nandy (79.597 votos y el 16,2 %). Estará acompañada de la portavoz de Educación laborista, Angela Rayner, quien será la número dos del partido tras imponerse a sus rivales en un disputado proceso con hasta tres rondas de votación.

"Lideraré este gran partido hacia una nueva era, con confianza y esperanza", ha destacado Stamer a través de un mensaje en vídeo publicado tras conocerse su victoria. "Es un honor y un privilegio" su elección y ha manifestado su esperanza de que "cuando llegue el momento (el partido) pueda servir de nuevo al país en el Gobierno".

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY