Hospitalizado el primer ministro británico Boris Johnson diez días después de dar positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido hospitalizado para realizarle pruebas, según ha informado la cadena británica BBC citando fuentes de Downing Street y recoge Europa Press.

Fuentes citadas por la cadena Sky News apuntan a que Johnson sigue teniendo síntomas de coronavirus y fiebre alta, aunque la BBC sostiene que pasará la noche ingresado para "pruebas de rutina".

Johnson habría sido hospitalizado por recomendación de su médico "por precaución" y no por una emergencia, por lo que sigue al frente del Gobierno y de la respuesta a la epidemia, según Downing Street. "Es una medida de precaución, ya que el primer ministro sigue teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de dar positivo por el virus", ha indicado una portavoz de Johnson.

"El primer ministro agradece al personal de Servicio Nacional de Salud por su duro y estupendo trabajo e insta a la población a continuar siguiendo los consejos del Gobierno para quedarse en casa, proteger el SNS y salvar vidas", ha añadido.

El pasado viernes el propio Johnson informó de que seguiría en aislamiento porque seguía presentando un síntoma "leve", en concreto fiebre. "Me siento mejor", dijo Johnson en un vídeo difundido en su Twitter y en el que daba cuenta de su estado. El 'premier', que confirmó el contagio el 27 de marzo, dijo que seguirá con la cuarentena "hasta que el síntoma desaparezca".

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0