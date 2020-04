Al menos 16 muertos, incluida una policía, y un tirador abatido tras un tiroteo en Canadá

Publicada el 20/04/2020 a las 10:07 Actualizada el 20/04/2020 a las 10:37

Al menos 16 personas, incluido una agente de 23 años de la Real Policía Montada de Canadá, han muerto este domingo en un tiroteo ocurrido la localidad canadiense de Portapique, Nueva Escocia. El tirador ha sido abatido y también ha fallecido, según ha informado la Policía y recoge Europa Press.

El sospechoso es Gabriel Wortman, de 51 años y conocido en la localidad. Fue perseguido en la mañana del domingo por los agentes hasta que fue alcanzado en una gasolinera sobre las 11:40 horas. El superintendente de la Policía Montada, Chris Leather, ha comentado la dificultad que supone saber el número exacto de víctimas mortales ya que "la investigación continúa en áreas de toda la provincia que aún no han sido exploradas".

Leather, según el diario 'Toronto Sun', ha explicado que los asesinatos en un principio no siguen un patrón determinado, pues "al menos en parte, parecen de naturaleza muy aleatoria".

La cifra de víctimas ha aumentado en las últimas horas, después de que en un principio se hubiera hablado de "más de diez" y luego una portavoz de la Policía canadiense hubiera actualizado el balance de fallecidos a trece.

A la espera de las cifras definitivas, se trata ya del peor ataque de estas características en el país norteamericano en los últimos 30 años, después de que en 1989 un hombre disparase a 15 mujeres en Montreal.

Tras los primeros disparos la Policía identificó al sospechoso y advirtió de que "conduce lo que parece un coche de la Policía y lleva puesto lo que parece un uniforme de la Policía". "El hecho de que este individuo tuviera un uniforme y un coche de policía a su disposición ciertamente hace pensar que no es un acto al azar", ha señalado Leather. No obstante, por el momento no se conocen más detalles de lo ocurrido, pero testigos aseguran que han visto varios coches en llamas.

También se sabe que todo comenzó en la noche del sábado, cuando la Policía advirtió a los vecinos de Portapique de que permanecieran en sus hogares y alertaba de disparos. "Mi corazón está con todos los afectados en esta horrible situación", ha afirmado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que ha agradecido la labor de la Policía.