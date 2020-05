La OMS no descarta contagios en la Cumbre del Clima de Madrid, aunque no lo investiga como foco de transmisión

Publicada el 07/05/2020 a las 10:05 Actualizada el 07/05/2020 a las 10:27

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está "vigilante" y "abierto a la posibilidad" de que el covid-19 ya estuviera en diciembre en Europa e incluso en fechas "más tempranas", aunque en estos momentos no está investigando "de forma proactiva" si la XXV Cumbre del Clima de Chile que finalmente se celebró en Madrid del 2 al 15 de diciembre pudo ser un punto dispersor del contagio, según informa Europa Press.

A la Cumbre anual de la ONU sobre Cambio Climático que se celebró en IFEMA, escenario meses después del mayor hospital de campaña para atender afectados por coronavirus, asistieron, según datos oficiales, unas 30.000 personas procedentes de 190 países.

La duda sobre la fecha la llegada de los primeros casos del coronavirus a Europa está abierta. De hecho, este domingo la revista científica Science Direct publicó un informe que adelantaba en un mes la cronología del primer caso positivo decovid-19 detectado en Francia, desde el 24 de enero hasta ahora confirmado al 27 de diciembre. El estudio apunta que a finales de diciembre el virus ya podía estar circulando en el país galo.

Ese contagio sería también anterior al primer caso comunicado por China a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de diciembre de 2019. Según lo conocido hasta ahora del SARS-COV-2 el periodo de incubación hasta que se producen los primeros síntomas pueden ser de 1 a 15 días, por lo que el contagio podría haberse producido en torno al 10 o el 12 de diciembre.

Precisamente, después de que este informe viera la luz, la OMS insistió este martes a los países en la importancia de seguir detectando, aislando, probando, tratando y rastreando cada contacto de un caso confirmado. En rueda de prensa, el portavoz de la OMS, Christian Lidmeier, señaló que sería "de gran importancia" que todos los países con casos sin especificar de neumonía en diciembre, o incluso en noviembre, realicen test. "Algunos ya lo están haciendo", destacó.

Este mismo miércoles, la oficina en Europa de la OMS ha confirmado que conoce el informe que describe el potencial caso de covid-19 en Francia en diciembre y ha añadido que la muestra recogida el 27 de diciembre de 2019 en el país galo y que dio positivo es "anterior al primer caso informado en Francia en enero".

"Es posible que se hallen más casos anteriores a medida que los países vuelvan a analizar las muestras de pacientes que estuvieron enfermos en diciembre, enero e incluso antes", han confirmado.

Por su parte, fuentes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU se han limitado a señalar que están convencidos de que la OMS seguirá trabajando para identificar el origen de la pandemia. No obstante, ha recordado que todos los grandes eventos de la ONU están suspendidos y que las partes son conscientes de que se tendrán que aplicar nuevas guías para diseñar estos encuentros en el futuro bien de forma física, virtual o con soluciones híbridas.

De momento, la próxima Cumbre del Clima, que se tenía previsto celebrar a finales de este año en Glasgow (Escocia, Reino Unido), ha sido aplazada hasta 2021 y las reuniones preparatorias de la Convención también han sido aplazadas o se celebrarán por videoconferencia. Así se ha celebrado los días 27 y 28 el 'Diálogo de Petersberg', que Alemania y Reino Unido han celebrado por videoconferencia.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha admitido que el virus del covid-19 pudo circular por España ya antes de finales de febrero, el momento en el que el Ministerio de Sanidad fija el gran incremento de contagios dentro de la pandemia.

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, preguntado por la posibilidad de que España investigue casos de neumonía registrados desde noviembre, atendiendo a la sugerencia de la OMS, para detectar si podían ser realmente COVID-19, Simón obvió la cuestión. Sin embargo, ha admitido que existe "probabilidad" de que el virus viajara desde China hasta Europa antes de la notificación del brote por parte de las autoridades chinas, el 31 de diciembre de 2019. "Tenemos informaciones de estudios de que es muy probable que hubiera infecciones en China producidas a finales o mediados de noviembre que se detectaron más tarde", ha explicado.

Así, ha reconocido la opción de que la gente que se hubiera podido infectar en China viniera a Europa en esos momentos. "Eso probablemente sucedió con algunos casos, pero en un número relativamente pequeño, porque si no, nuestras epidemias pudieran haber empezado antes", ha justificado. Precisamente en Wuhan (China), donde se sitúa el origen de la pandemia, se celebraron los Juegos Mundiales Militares del 17 al 29 de octubre a los que asistieron más de 10.000 atletas de alto nivel pertenecientes a las Fuerzas Armadas de más de un centenar de países del mundo.

De ellos, según fuentes del Ministerio de Defensa, 170 eran españoles. Con motivo de la inauguración de los Juegos, también visitó Wuhan el 'número tres' del Ministerio de Defensa, Alejo de la Torre. Defensa ha señalado que los militares que viajaron a China no presentaron ningún síntoma de coronavirus una vez que habían regresado a España y por tanto no se consideró conveniente tomar ninguna medida adicional. No tuvieron la misma suerte varios militares atletas franceses que también asistieron a los Juegos en China, ya que según varios medios de comunicación franceses, varios de los 401 asistentes, enfermaron a su vuelta y manifestaron síntomas compatibles con covid-19.

Entre los millones de personas afectadas por coronavirus en todo el mundo, la joven activista del clima Greta Thumberg que también participó activamente en la COP25 en diciembre también dijo haber sufrido síntomas de la enfermedad, aunque meses después de la Cumbre, por lo que no podría vincularse con su visita a Madrid. El 24 de marzo en sus redes sociales la joven sueca anunció que diez días antes, el 14 de marzo, había empezado a notar síntomas compatibles con covid-19 al regresar de un viaje por varios países europeos. Junto a su padre, la joven adoptó la medida del confinamiento de forma voluntaria, al tiempo que hizo un llamamiento a la comunidad internacional a quedarse en casa para frenar la pandemia.