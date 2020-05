Minneápolis declara la emergencia por los disturbios tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía

El alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, ha declarado la emergencia local en esta ciudad de Minnesota a causa de los disturbios desatados por el presunto homicidio de George Floyd, un hombre negro que falleció tras ser violentamente arrestado y ahogado por un policía.

A través de una declaración emitida por su oficina, Frey ha especificado que Minneápolis ha pedido ayuda al Gobierno de Minnesota, incluyendo una autorización para que la Guardia Nacional pueda asistir a las autoridades en el "restablecimiento de la seguridad y la calma debido a los disturbios civiles" que han surgido tras la muerte de Floyd. Frey ya había pedido ayuda a la Guardia Nacional para tratar de "mantener bajo control la situación", informa Europa Press.

La emergencia estará vigente durante 72 horas y proporciona a Frey la capacidad de utilizar "de inmediato" regulaciones de emergencia. En este contexto, la Guardia Nacional de Minnesota ha informado a través de la red social Twitter de que han desplegado 500 soldados que se repartirán entre Minneápolis y Saint Paul, la capital de estado, mientras las protestas continúan en ambas localidades.

"Hemos activado a más de 500 soldados en Saint Paul, Minneápolis y las comunidades de alrededor", han aseverado desde la Guardia Nacional de Minnesota, al tiempo que han asegurado que su "misión" es "proteger la vida, preservar la propiedad y el derecho a manifestarse pacíficamente".

Multitudes han provocado fuertes disturbios por segundo día consecutivo en unas protestas convocadas en el lugar exacto en el que Floyd habría sido víctima del presunto homicidio. Comenzaron de forma pacífica, pero se han tornado en "extremadamente violentas", según ha denunciado el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Una persona ha muerto tras recibir un disparo en el marco de las protestas y también se han registrado saqueos e incendios en el área. La Policía, por su parte, ha hecho uso de gases lacrimógenos en un intento por sofocar las marchas, lo que ha provocado enfrentamientos entre manifestantes y agentes.

Más tarde, los manifestantes han incendiado una comisaría en Minneápolis. La Policía de la ciudad ha informado de que ha evacuado a todo su personal "en interés de su seguridad", según un comunicado del director de la Oficina de Información Pública del departamento, John Elder, al que ha accedido la cadena de televisión CNN. "Los manifestantes han forzado la entrada al edificio y han iniciado varios incendios", ha agregado Elder. Según el citado medio, el fuego habría consumido casi la mitad de las instalaciones.

