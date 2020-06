Obama pide a todas las autoridades de EEUU que revisen sus "políticas sobre el uso de la fuerza" tras la muerte de George Floyd

Publicada el 04/06/2020 a las 09:07 Actualizada el 04/06/2020 a las 09:40

El expresidente estadounidense Barack Obama ha pedido este miércoles a todas las ciudades y alcaldes de Estados Unidos revisar sus "políticas sobre el uso de la fuerza" y comprometerse a poner en marcha reformas tras el presunto homicidio de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis, un caso que ha provocado protestas a nivel mundial.

En un mensaje a la nación que recoge Europa Press, Obama ha instado a las comunidades estadounidenses a "cambiar la forma en que hacen uso de la fuerza desde dentro". "Sabemos que hay reformas específicas que, si se implementan, generarían la confianza suficiente, salvarían vidas e impedirían que aumentase el crimen", ha aseverado. Así, ha solicitado expresamente a "cada uno de los alcaldes de Estados Unidos que revisen las políticas sobre el trabajo policial junto a lo miembros de sus comunidades y se comprometan a hacer cambios".

Para el exmandatario, las protestas y disturbios registrados con motivo de la muerte de Floyd son una "oportunidad increíble" para que los estadounidenses "despierten" y sean conscientes de los "desafíos y problemas estructurales a los que se enfrenta la sociedad". "A pesar de lo trágico de estas últimas semanas y de las dificultades y del temor que supone la incertidumbre, esto también ha supuesto una oportunidad para abrir los ojos", ha afirmado antes de especificar que ahora existe en Estados Unidos "una oportunidad para trabajar juntos y cambiar el país para que esté a la altura de sus ideales".

El que fuera el 44º presidente de Estados Unidos ha querido mandar un mensaje directo a la población afroamericana del país: "Quiero hablar directamente a los jóvenes de color de este país que han presenciado demasiada violencia, una violencia que muy a menudo ha venido de gente que supuestamente debía protegerles. Quiero que sepáis que importáis". "Quiero que sepáis que vuestras vidas importan, que vuestros sueños importan. Cuando vuelvo a casa y miro a mis hijas, Sasha y Malia, y a mis sobrinos, veo ese potencial sin límites que sigue floreciendo", ha aseverado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "deben poder cometer errores sin tener que preocuparse de lo que les va a pasar" y ha aplaudido a todos aquellos que han salido a las calles pacíficamente para protestar contra las injusticias. "Espero que a pesar de lo sucedido tengáis fe. (...) Tenéis el poder de hacer que las cosas sean mejores y habéis hecho que todo el país sienta que hay algo que va a cambiar", ha sostenido. Obama ya había condenado estos días la brutalidad policial a través de las redes sociales, donde ha recalcado la importancia de ofrecer soluciones políticas para atender las demandas y reivindicaciones de los manifestantes.

Minesota agrava los cargos contra el presunto homicida e imputa a otros tres policías

La Fiscalía del estado de Minesota ha decidido este miércoles agravar los cargos contra Derek Chauvin, el agente que le aplastó el cuello con la rodilla a Floyd y ha imputado, además, a los otros tres policías implicados en su arresto. Tal y como señalan los documentos judiciales del caso, Chauvin ha sido imputado ahora por asesinato en segundo grado, mientras que también se habrían presentado cargos contra los agentes Thoomas Lane, J.A. Keung y Tou Thao por ser cómplices de los delitos de asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado.

Benjamin Crump, abogado de la familia de Floyd, cuyo caso ha provocado protestas a nivel mundial, ha aseverado que se trata de un momento "agridulce". "Estamos alegres de que el fiscal general haya tomado esta decisión, arrestarlos e imputarlos a todos y agravar los cargos presentados contra Chauvin", ha manifestado. Antes de conocer la decisión de la Fiscalía, Crump había expresado que esperaba que todos los agentes implicados en la muerte de Floyd fueran imputados. "Es gente que se niega a escuchar, gente que supuestamente debería hacerlo. Se supone que la Policía estaba para proteger y servir a George Floyd", afirmó.

Su hijo, Mason Floyd, ha insistido en que lo que la familia quiere es "justicia". "Mi padre no debería haber muerto así", ha lamentado, según informaciones de la cadena CNN. Crump, por su parte, ha asegurado que Floyd fue "torturado hasta la muerte" por la Policía. Así, ha recordado que el agente mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd durante al menos nueve minutos. Poco antes de conocerse la decisión del fiscal general de Minesota, Keith Ellison, la senadora Amy Klobuchar señaló que, de agravarse los cargos, supondría un "paso importante para hacer justicia".

Ellison, por su parte, ha asegurado que las protestas no han tenido "nada que ver" con su decisión y ha recalcado que esta se debe a un sentido "del deber y la responsabilidad". "Puedo honestamente decir que me tomo esto muy en serio. Siento un gran peso sobre mis hombros", ha expresado. No obstante, ha aclarado que no deja que la presión pública afecte sus decisiones y ha insistido en que está preparado para soportar cualquier tipo de comentarios y situaciones. "Tomamos esta decisión teniendo en cuenta los hechos que hemos recabado desde que ocurrió el suceso", ha sostenido.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, ha aplaudido la imputación de los otros tres agentes implicados en la detención de Floyd y ha valorado que "es el paso que el público quiere ver". "Creo que es críticamente importante ver que hay otro lado para nosotros y para este estado que no vieron el lunes por la noche", ha agregado, según ha informado la CNN. Por otro lado, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha señalado que la "complicidad no debe ser tolerada" cuando se trata de cuatro agentes presuntamente involucrados en un asesinato. "El hecho de que las súplicas de Floyd fueran desoídas no solo por un agente sino por cuatro permanecerá siempre en nuestra Historia como uno de los momentos más fríos".

"Fracasar a la hora de actuar fue fracasar a la hora de reconocer su humanidad. El silencio es complicidad, y la complicidad no puede ser tolerada", ha remachado el edil en un comunicado. Ante las continuas protestas registradas en el estado, Walz ha anunciado que el toque de queda se extenderá otras dos noches entre las 22.00 y las 4.00 (hora local). "Los ciudadanos de Minesota necesitan más que nunca confiar en sus vecinos, apoyar a sus comunidades y unir sus voces para abordar problemas sistemáticos. Gracias por hacerlo de forma pacífica", ha aseverado.

La autopsia de Floyd revela que estaba contagiado de coronavirus

La autopsia realizada por el condado de Hennepin a Floyd ha revelado que estaba contagiado de coronavirus. En concreto, según un informe de la autopsia difundido este miércoles, a Floyd se le realizó una prueba diagnóstica de covid-19 postmortem, que ha resultado positiva. El médico forense jefe, el doctor Andrew Baker, ha explicado que la prueba, una PCR, puede mostrar un resultado positivo "durante semanas después del inicio y la resolución de la enfermedad clínica".

Por ello, "el resultado de la autopsia probablemente refleje positividad asintomática pero persistente por PCR en una infección previa", ha agregado, tal y como ha informado la cadena de televisión CNN. Esto quiere decir, ha destacado Baker, que el virus no jugó ningún papel en su muerte y que es poco probable que haya sido contagioso.

La autopsia realizada por el condado de Hennepin reveló que la muerte de Floyd fue un "homicidio", como consecuencia de "la sumisión, la restricción y la compresión del cuello" que sufrió la víctima cuando estaba siendo inmovilizada por el agente Derek Chauvin. Según el examen, Floyd murió como consecuencia de "una parada cardiopulmonar cuando estaba siendo detenido por los agentes de la ley". Las autoridades forenses, que en un primer momento descartaron que la muerte se hubiera producido por asfixia, publicaron este informe horas después de que la familia de Floyd hiciera público el resultado de una autopsia independiente, que sí secundaba esta teoría.

Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, ha confirmado más de 1,8 millones de positivos, mientras que las muertes superan las 107.000.