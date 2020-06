Trump se instala un 'muro' en la Casa Blanca para protegerse de los manifestantes

El presunto homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis y las consiguientes protestas de gran parte de la población siguen sacudiendo Estados Unidos. Tras refugiarse en el búnker de la Casa Blanca el pasado viernes, ahora el presidente del país, Donald Trump, ha reforzado la seguridad de la residencia presidencial rodeándola de nuevas vallas protectoras. De esta manera, Trump sigue demostrando su afición por los muros.

La Casa Blanca ya contaba con vallas a su alrededor, pero esta protección ha sido expandida al colocar unas barreras de mayor altura. Así, han pasado de los casi dos metros tradicionales a casi tres, de acuerdo a una fuente del Servicio Secreto que ha hablado para Fox News. Pese a que en Washington las manifestaciones han sido en su inmensa mayoría de carácter pacífico, el magnate estadounidense ha extremado hasta límites desmesurados las precauciones.

El fiscal de EEUU defiende el aumento de la seguridad y el uso de gas lacrimógeno

Por otra parte, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha defendido este jueves el uso de gas lacrimógeno y balas de goma contra manifestantes a las afueras de la Casa Blanca. Barr, que ha especificado que las dificultades para reubicar a las autoridades forzaron el enfrentamiento entre Policía y manifestantes, ha incidido en que la multitud "se estaba volviendo más rebelde" y que el uso de la fuerza no estaba relacionado con el hecho de que el presidente, Donald Trump, abandonara la Casa Blanca para fotografiarse con la Biblia en la iglesia de Saint John.

"No hubo correlación entre nuestro plan táctico de mover el perímetro una manzana y que el presidente fuera a la iglesia", ha dicho Barr en una rueda de prensa, según ha informado la cadena de televisión CNN y recoge Europa Press. En este sentido, y respecto al aumento de la protección, ha aducido que los agentes ya habían decidido expandir la barrera protectora alrededor de la Casa Blanca con el objetivo de crear "más de un amortiguador" después de los "disturbios graves" que se habían producido durante el fin de semana.

"Nuestra esperanza era poder hacerlo relativamente rápido antes de que aparecieran muchos manifestantes. Desafortunadamente, debido a la dificultad de colocar a las fuerzas apropiadas, para cuando pudieron mover el perímetro se habían reunido muchos manifestantes", ha explicado.

Por otro lado, Barr se ha referido a la muerte a manos de la Policía de Floyd, y ha reconocido que causa preocupaciones en referencia al sistema de justicia estadounidense. "La muerte de George Floyd no ha sido la primera de su tipo y expone preocupaciones que van mucho más allá de este caso en particular", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "es innegable" que muchos afroamericanos "carecen de confianza" en el sistema judicial de Estados Unidos. "Esto debe cambiar", ha zanjado Barr, para que "la muerte de Floyd no sea en vano".

Minesota pide a los manifestantes que se hagan la prueba del coronavirus

Paralelamente, el gobernador de Minesota, Tim Walz, ha pedido este jueves a todos las personas que han asistido a manifestaciones en el estado que se realicen la prueba diagnóstica del coronavirus. "Todo aquel que se ha manifestado debería hacerse una prueba de covid-19", ha señalado Walz en un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter, en el que ha proporcionado indicaciones adicionales y ha incluido información del Departamento de Salud de Minesota sobre cómo puede accederse a un test en la zona.

Anyone who demonstrated should receive a test for COVID-19.



If you think you’ve been exposed, get a test 5 days after the event. If that test turns up negative, get tested again 14 days after the event.



If you start to experience symptoms, get tested right away. #StaySafeMN https://t.co/lF3JgWwlAv