Al menos 36 detenidos en las protestas de Atlanta por la muerte de otro hombre de raza negra a manos de la policía

Al menos 36 personas han sido arrestadas en Atlanta como consecuencia de la muerte del joven de raza negra Rayshard Brooks por disparos de la Policía tras un enfrentamiento con los agentes cuando estaba siendo detenido, según ha confirmado el departamento policial de la ciudad a la cadena CNN y recoge Europa Press.

La secuencia completa de los acontecimientos está bajo investigación. El incidente comenzó en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida de la ciudad, esta pasada noche cuando, según el informe de la Policía, los agentes se acercaron a Brooks, de 27 años, que se había quedado dormido en su coche, y bloqueaba el paso de los clientes. La Policía realizó una prueba a alcoholemia a Brooks, que dio positivo, e intentaron ponerle bajo custodia.

De nuevo según el informe policial de los acontecimientos recogido por el Atlanta Journal, en ese momento se produjo un forcejeo durante el que Brooks intentó arrebatar de manos de uno de los agentes una pistola de descargas eléctricas antes de darse a la fuga, momento en que los agentes abren fuego y matan al joven. La propia Policía de Atlanta ha indicado que todavía sigue recopilando imágenes de cámaras de seguridad y las recogidas por los testigos del incidente para tener una panorámica completa de lo sucedido.

Las consecuencias del suceso fueron inmediatas. El primer agente, Devin Brosnan, se encuentra bajo despido temporal administrativo. El segundo, Garrett Rolfe, presunto autor de los disparos, ha sido despedido, y la jefa de Policía de Atlanta, Erika Shields, ha dejado el cargo este sábado. "Su decisión es dejar el cargo de jefa de la Policía. Seguirá trabajando con la ciudad en una función todavía por determinar... pero se hace a un lado", ha informado la alcaldesa de Atlanta, que ha pedido también que se despida al agente que estuvo involucrado en la muerte de Rayshard Brooks.

Por su parte, Shields ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que ha decidido dejar el cargo debido "al profundo amor que tiene por la ciudad" tras más de dos décadas trabajando en este cuerpo, según informa la cadena CNN. "La alcaldesa Bottoms tiene mi apoyo en la futura dirección de este departamento. Tengo confianza en la alcaldesa y es hora de que la ciudad avance y trabaje en la confianza entre las fuerzas de la ley y las comunidades para las que trabajan", ha expresado la ya exjefa de Policía de Atlanta.

El escenario del crimen ha sido escenario de fuertes protestas que han culminado en el incendio provocado del restaurante antes de la intervención de la Policía, que dispersó a los concentrados con gases lacrimógenos.

Abierta una investigación por la muerte de un latinoamericano por disparos de la Policía en California

Asimismo, un hombre de origen latinoamericano ha fallecido tras ser tiroteado por un policía en San Bernardino, a las afueras de Los Ángeles, en California, según ha informado la propia Policía, que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

Una patrulla policial acudió a una gasolinera en torno a las 20.30 horas del sábado tras recibir un aviso de un hombre blanco armado con una pistola. "El sospechoso llevaba lo que parecía una pistola negra. Un agente disparó y el sospechoso resultó herido", ha explicado el Departamento de Policía de San Bernardino a través de su cuenta de Twitter. El individuo fue trasladado a un hospital donde solo se pudo certificar su muerte. "El sospechoso era un adulto hispano no identificado. Hay una investigación en marcha", ha explicado la Policía.

