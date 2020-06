La Policía británica califica de atentado terrorista el ataque con tres muertos de este sábado en Reading

La Policía británica ha calificado de atentado terrorista el ataque en el que murieron tres personas apuñaladas el sábado en un parque de la ciudad británica de Reading. Otras tres personas están hospitalizadas y un sospechoso de 25 años de edad está detenido.

Según recoge Europa Press, la prensa británica ha informado de este cambio en la consideración del incidente, ocurrido en la tarde del sábado en los Jardines de Forbury de la localidad inglesa. La policía había descartado previamente el móvil terrorista.

El detenido sería según medios británicos un solicitante de asilo libio. Un testigo citado por la cadena Sky News asegura que el ataque fue "totalmente aleatorio".

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha reaccionado a lo sucedido a través de redes sociales. "Mis pensamientos están con todos los afectados por el terrible incidente de Reading y agradezco la labor de los servicios de emergencia que están en la zona", ha afirmado.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.