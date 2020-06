Trump aprueba una orden que castiga la destrucción de estatuas con hasta 10 años de cárcel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes haber firmado una orden ejecutiva para proteger los monumentos estadounidenses, que incluye anexos donde se anuncia que los responsables de incitar a desórdenes públicos serán perseguidos "hasta donde alcance la ley", informa Europa Press. La orden, publicada en la web de la Casa Blanca, garantiza que cualquier persona o grupo que destruya o destruya un monumento o estatua podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión por daño intencionado a una propiedad federal.

La ley, además, ordena que quienes incitan a la violencia y la actividad ilegal san procesados "hasta donde alcance la ley" y avisa a las agencias de seguridad estatales y locales que permitan este daño de que podrían quedarse sin ayudas federales como castigo.

Asimismo, se anuncia que "el Fiscal General tomará todas las medidas apropiadas contra las personas y organizaciones que hayan participado en actos ilegales, relacionados con disturbios y la destrucción de bienes federales".

Contra "extremistas de izquierda"

"El presidente Trump no tolerará la violencia desenfrenada y la destrucción que ha ocurrido en las últimas cinco semanas", reza el texto de la ley, que apunta a los "extremistas de izquierda" como responsables de "sublevarse, saqueos y llamar a la destrucción del sistema del Gobierno de Estados Unidos". "A través de la intimidación, estos extremistas violentos están tratando de imponer su ideología a los ciudadanos respetuosos de la ley de este país", según el comunicado de la Casa Blanca. Previamente, Trump había avanzado en su cuenta de Twitter la imposición de "largos períodos de prisión para estas acciones ilegales contra nuestro gran país".

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

En este contexto, la Guardia Nacional de Estados Unidos anunció el despliegue de militares desarmados para apoyar con seguridad adicional la integridad de los monumentos de la ciudad de Washington.

Por otra parte, Trump ha informado de que, finalmente, ha cancelado su viaje a Nueva Jersey de este fin de semana para permanecer en Washington y asegurarse de que "la ley y el orden se hacen cumplir". "Los incendiarios, anarquistas, saqueadores y agitadores han sido detenidos en gran medida", ha agregado en otro mensaje publicado en Twitter, donde ha hecho hincapié en que se llevará "ante la Justicia" a estas personas. De forma paralela, ha insistido en que hace "lo necesario" para mantener a las personas "seguras".

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped...