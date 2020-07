Merkel duda de que los 27 puedan cerrar este domingo un acuerdo porque todavía hay "muchas posiciones"

Publicada el 19/07/2020 a las 12:09 Actualizada el 19/07/2020 a las 12:57

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE retoman este domingo en la que será la tercera jornada de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el fondo de recuperación económica y el presupuesto comunitario de los próximos siete años, según informa Europa Press. La sesión del sábado terminó pasadas las 23 horas sin logran un punto de acuerdo entre los 27 tras estudiar una propuesta para el fondo de recuperación económica con 50.000 millones menos de ayudas para la lucha contra el coronavirus y que daría en la práctica a Países Bajos el poder de bloquear el desembolso si considera que el país que las va a recibir no ha planteado las reformas adecuadas o no son lo suficientemente ambiciosas. Esto supondría que a los países más castigados por la pandemia, entre ellos Italia y España, recibirían menos dinero en subvenciones.

Aunque estaba previsto que la cumbre se retomara al mediodía, las reuniones bilaterales para intentar desbloquear las negociaciones han retrasado el inicio formal de esta tercera jornada. El inicio ha sido retrasado sin nueva hora para dejar espacio a más contactos entre los líderes en grupos pequeños. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han sido de los primeros en llegar al edificio Europa de Bruselas, donde tiene lugar la cumbre, para mantener una reunión privada con Michel y la presidenta del Consejo europeo.

A su llegada, Angela Merkel ha mostrado sus dudas acerca de la posibilidad de que los líderes europeos logren un acuerdo durante este la jornada "decisiva" porque sigue habiendo "muchas posiciones" diferentes entre las capitales. "No puedo decir si encontraremos una solución. Hay mucha buena voluntad pero también hay muchas posiciones diferentes. Haré mi parte, pero también es posible que no haya hoy un resultado"; ha expresado en declaraciones sin preguntas de la prensa a su llegada a la tercera sesión de negociaciones.

En opinión de la canciller, la jornada de este domingo es "seguramente la definitiva", pero ha apuntado que hay cuestiones en las que los jefes de Estado y de Gobierno todavía deben trabajar, como el tamaño del fondo de reconstrucción, las condiciones para acceder a sus ayudas y el respeto al Estado de derecho.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este domingo a su llegada a la tercera jornada de negociaciones de líderes de la UE que hará todo lo que esté en su mano para lograr un acuerdo para el plan de recuperación post-covid, si bien ha avisado de que no será "a costa de la ambición europea" para contar con los recursos necesarios para afrontar la crisis "inédita" que afronta el bloque.

"Hay que encontrar buenos compromisos en las próximas horas, creo que aún es posible pero esos compromisos, y lo digo claramente, no se harán a costa de la ambición europea", ha subrayado Macron, en una declaración a la prensa sin preguntas, a su llegada a la sede del Consejo europeo en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen por tercer día consecutivo. "La voluntad de acuerdo no nos hará renunciar a la ambición legítima que debemos tener, y veremos en las próximas horas si ambas cosas son compatibles", ha zanjado Macron, quien ha avisado de que el consenso para superar la grave crisis económica, sanitaria y social que atraviesa la UE es algo que la "unidad" de Europa "también necesita".

El mandatario galo ha recordado cuáles son los principales escollos para el acuerdo, entre los que destacan las diferencias sobre la gobernanza y el monto del fondo de recuperación, para el que Países Bajos y el resto de países llamados frugales (Suecia, Dinamarca y Austria) reclaman que se imponga la unanimidad para la aprobación de las ayudas y que se recorte su volumen.

Un mensaje similar ha compartido el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, al reconocer que todas las partes deben hacer "concesiones" pero no a costa de "diluir" a ambición del fondo europeo de recuperación. "Simplemente no podemos permitirnos aparecer divididos o débiles", ha advertido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al edificio del Consejo europeo minutos después de las 10.30 horas pero no ha hecho declaraciones. España, no obstante, se mostró dispuesta a aceptar que Países Bajos pueda retrasar el desembolso de las ayudas si considera que no se han adoptado reformas adecuadas, pero no a vetar en última instancia el pago de las mismas.

Otro de los grandes escollos para el acuerdo es la condicionalidad al respeto del Estado de derecho que, según ha dicho Macron, la mayoría de países apoya. Sin embargo, este principio choca con el rechazo formal de Polonia y Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, ha retado a los socios europeos al defender que si se demuestra que un Estado miembro viola los valores fundamentales "debe abandonar inmediatamente la UE".

"Macron ha dicho que el Estado de derecho es una cuestión existencial, es correcto. Así que si alguien no está dispuesto a aceptarlo debe dejar la Unión Europea inmediatamente. No debe ser castigado con dinero u otra cosa, hay que decirle 'adiós'", ha defendido Orbán en respuesta a preguntas de los periodistas cuando llegaba a la cumbre. El líder húngaro ha acusado "al tipo holandés", en referencia a Rutte, del bloqueo en las negociaciones por pedir más control sobre las ayudas del fondo y también por exigir más severidad en la condicionalidad sobre el Estado de derecho.

Negociaciones bilaterales

Esta reunión previa de Merkel con Macron y Michel no es la primera de este estilo en las últimas horas. Ya de madrugada tras la suspensión de la cumbre, los tres junto con los líderes de Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria y Finlandia se reunieron para intentar desbloquear la situación, pero "tras varios intentos de acuerdo, el presidente francés y la canciller abandonaron juntos la reunión", según han revelado fuentes diplomáticas.

Macron y Merkel rechazan de plano los fuertes recortes que reclaman los frugales para el fondo de recuperación, y tras constatar las fuertes divergencias en el encuentro continuaron los contactos, ya en el hotel, con otros interlocutores como el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, o la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, de acuerdo a diversas fuentes.

Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia reclaman recortes en los dos y esto les enfrenta con países del sur como España, Italia, Portugal o Grecia, pero también con Merkel o Macron. El holandés Mark Rutte también exige un férreo control de las ayudas del fondo de recuperación para que su gobierno pueda tener garantías antes del desembolso de que el país que las vaya a recibir ha adoptado reformas que Países Bajos considera adecuadas. Rutte ha apuntado públicamente que España e Italia deberían mejorar su legislación laboral y su sistema de pensiones.