Macron advierte en la conferencia de donantes por las explosiones en Beirut que "el futuro de Líbano está en juego"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha inaugurado la conferencia de donantes internacionales convocada por él mismo para este domingo con el propósito de reunir el dinero necesario para ayudar a Beirut a recuperarse tras las explosiones registradas el pasado martes en el puerto, advirtiendo de que "el futuro de Líbano está en juego", según informa la cadena francesa BFMTV y recoge Europa Press.

La reunión se ha desarrollado a puerta cerrada y por videoconferencia a partir de las 14.00 horas y ha contado con la participación de líderes internacionales, como el propio Macron, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en representación de al menos 15 países y 7 instituciones financieras internacionales, además de la UE y la ONU.

Macron ha explicado que el objetivo de la conferencia es recabar la ayuda de la comunidad internacional para "responder rápidamente a las necesidades de la población de Beirut", procurando que llegue directamente a ellos.

No obstante, ha aprovechado para insistir en el mensaje político que ya lanzó el jueves durante su visita a Beirut, instando al Gobierno libanés a acometer las reformas necesarias para "responder a las legítimas aspiraciones del pueblo libanés". "Se debe hacer todo lo posible para que el caos no prevalezca", ha defendido, tras una nueva jornada de protestas y disturbios que se ha saldado con un policía muerto y al menos otras 728 personas heridas.

Sánchez pide unidad y una acción internacional coordinada

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad y una acción internacional coordinada para apoyar a Líbano, tras la tragedia de este martes en su capital, Beirut, según informa el Ejecutivo. Por el momento, España enviará un cargamento de ayuda de emergencia a Líbano el próximo martes, que saldrá de la base aérea de Zaragoza, en respuesta a la petición de apoyo urgente de la Cruz Roja libanesa.

Durante el encuentro, el presidente ha pedido una acción internacional coordinada en apoyo al pueblo libanés, así como unidad a la comunidad internacional y al gobierno libanés "para hacer frente a la crisis económica y financiera del país", dada su "extrema fragilidad", agravada por la tragedia de este 4 de agosto. Sánchez ha recordado también que España está especialmente implicada con la estabilidad en Líbano y en toda la región a través de UNIFIL, ya que es el segundo contribuyente de tropas a la misión de mantenimiento de la paz en la zona.

La UE compromete 30 millones más

La Comisión Europea ha anunciado que entregará 30 millones de euros en ayuda adicional a Líbano, que se sumarán a los 33 ya comprometidos hasta el momento para las tareas de reconstrucción y de emergencia médica tras la gran explosión del pasado martes en el puerto de la capital, Beirut. La ayuda será enviada a Líbano a través de Naciones Unidas y de otras organizaciones "bajo cuidadoso escrutinio", según ha anunciado la Comisión en su cuenta de Twitter.

El anuncio ha sido realizado por el comisario de Gestión de Crisis Janez Lenarcic, quien ha recordado que "la UE ha estado ayudando al Líbano desde inmediatamente después de la explosión, movilizando a cientos de expertos en búsqueda y rescate y enviando ayuda médica a Beirut". "Agradezco a todos los países europeos que han puesto en práctica la solidaridad", ha añadido.

